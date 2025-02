Lily Collins se convierte en madre por gestación subrogada desata debate en redes

La actriz Lily Collins, protagonista de la serie de Netflix ‘Emily En París’, anunció que se convirtió en madre junto con el director Charlie McDowell. En el anuncio ambos famosos indicaron que concibieron a su primera hija a través de la gestación subrogada.

“Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell. Nunca podremos expresar en palabras nuestra gratitud sin límites a nuestra increíble (madre) subrogada y a todos los que nos han ayudado en este camino”, fue el mensaje que los dos compartieron en sus cuentas de Instagram.

En la foto que publicaron Lily Collins y Charlie McDowell se observa a la bebé acostada sobre mantas bordadas con su nombre

Aunque la pareja recibió con dicha y emoción la llegada de su primera hija Tove, en redes sociales se desató un debate sobre la gestación subrogada.

La gestación subrogada es un procedimiento de reproducción asistida en el que una mujer es fecundada con el óvulo y el espermatozoide de una pareja que solicita el procedimiento para convertirse en padres y que por diversas razones no pueden lograrlo por la vía convencional. La mujer gesta al bebé y tras su nacimiento lo entrega a sus padres. La mujer gestante es contratada para concebir al bebé y se hace a través de contratos privados.

En muchas partes del mundo la gestación subrogada es totalmente legal, mientras que en otros países como España es ilegal. Si bien en varios estados de Estados Unidos este método de reproducción asistida es legal, existe un debate ético y moral sobre esta práctica.

Tras el anuncio de Lily Collins usuarios en redes sociales han dividido opiniones. Algunos cuestionan que famosos paguen para que otras mujeres gesten a sus bebés, algo que consideran como la “compra de un niño”. Además, reclaman que estas personas no recurren a la adopción en primer lugar. Algunos famosos que se han convertido en padres de esta manera son: Kim y Khloe Kardashian, Nick Jonas y Priyanka Chopra, Paris Hilton, Chrissy Teigen y John Legend, entre otros,

“Comprar una vida humana jamás estará justificado. Esto se llama trafico de humanos y todo esto a través del uso de una mujer que necesita recursos económicos para poder vivir“, dice un usuario en redes sociales.

Otros en cambio defendieron la decisión de Lily Collins y su esposo de convertirse en padres a través de la gestación subrogada, o mal llamado “vientre de alquiler”. Algunos argumentaron que la pareja debe tener razones de peso para haber elegido este método de reproducción asistida.

Ante la ola de críticas Charlie McDowell, esposo de Lily, publicó un comentario en el que responde a las críticas que han recibido por su decisión de convertirse en padres por gestación subrogada.

“Gracias por todos los mensajes amables y el cariño. Estamos encantados y muy agradecidos. Con respecto a los mensajes poco amables sobre la madre de alquiler y nuestro camino para tener un bebé, está bien no ser un experto en madres de alquiler. Está bien no saber por qué alguien podría necesitar un sustituto para tener un hijo. Está bien no saber las motivaciones de un sustituto, independientemente de lo que asumas. Y está bien pasar menos tiempo lanzando palabras de odio al mundo, especialmente en lo que se refiere a una hermosa niña que ha traído mucho amor a la vida de la gente. Eso es todo por ahora porque acaba de cagar y necesito cambiarle el pañal”, dijo McDowell en Instagram.

