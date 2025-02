Cristiano Ronaldo se autoproclamó el mejor futbolista de la historia: “Soy el más completo que ha existido”

El astro portugués Cristiano Ronaldo sigue haciendo crecer su historia en el mundo del fútbol y avanza a pasos agigantados en busca de alcanzar la meta de los 1000 goles.

El Bicho concretó un doblete en la victoria del Al-Nassr por 4 a 0 sobre el Al Wasl para llegar a los 923 gritos en 1261 presencias.

Sin embargo, sus tantos quedaron de lado horas más tarde, cuando se dio a conocer una de las entrevistas más profundas que realizó el portugués durante toda su vida.

En diálogo con el periodista Edu Aguirre, quien además es su amigo desde hace años, CR7 tocó todos los temas en la sección Los Amigos de Edu del programa español El Chiringuito.

¿El mejor de la historia?

Se refirió a su vínculo con Lionel Messi, el presente de Kylian Mbappé en Real Madrid, su salida del club merengue y dejó una frase que seguramente abrirá el debate una vez más: “¿Qué quiere decir la palabra goleador? Números, el que pone la pelotita dentro del rectángulo. ¿Quién es el mayor goleador de la historia? Son números, punto final. Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo. Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien del pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto… Una cosa es un gusto, te gusta más Messi o Pelé o Maradona. Entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo, es mentira. ¡Soy el más completo!“.

Y cuando Aguirre le planteó si era “el mejor jugador de la historia”, el portugués de 39 años fue tajante: “Yo creo que sí. Sinceramente, yo no vi a nadie mejor que yo. Pero te digo de corazón”. Mira aquí sus declaraciones.

Nunca he tenido mala relación con Messi

Al ser consultado sobre su relación con el argentino Lionel Messi declaró: “Nunca he tenido mala relación, al revés. Compartimos escenario 15 años en los premios. Siempre nos llevamos muy bien. Hasta me recuerdo una que otra vez en donde yo traducía lo que le decían en inglés. En la organización, le traducía. Era gracioso. Siempre me trató bien”.

Y comentó: “Obvio, siempre uno defendió lo suyo con su club y su selección. Nos retroalimentamos mutuamente. Hubo años en el que quería jugar todo y marcar, yo también. Esa pelea sana como existía a lo mejor Ayrton Senna y Prost, que se alimentaban mutuamente. Veo difícil que se repita algo así. Nunca se sabe, pero lo veo muy difícil”.

También habló de la rivalidad vivida entre Real Madrid y Barcelona: “Era normal. La gente hoy en día valora diciendo ‘cuando era Madrid-Barcelona era mucho más’. Vivíamos una semana con una tensión por las nubes, pero era bonita, era una tensión buena. La afición, las televisiones hablando del partido. Era bonita, era gran rivalidad. Madrid-Barcelona, Cristiano-Messi, obvio. Pero era también Piqué y Sergio Ramos. Se hablaba de todo, pero era más Cristiano y Messi obviamente. Pero era bonita. Esa rivalidad que existía era sana”.

