Cristiano Ronaldo sobre Kylian Mbappé: “Si estuviera en el Real Madrid le enseñaría a jugar de 9”

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo analizó la actualidad del mundo del fútbol en una entrevista en la Sexta y dijo que el francés Kylian Mbappé no juega en su posición y que si estuviera en el Real Madrid le enseñaría a jugar de nueve.

“Kylian (Mbappé) no sabe jugar de delantero, en mi opinión, no es que no sabe, no es su posición, si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaría a jugar de nueve, porque yo no era delantero, me acostumbré a jugar ahí. Yo no estoy dentro del área, aparezco dentro del área, hay que ser imprevisible y él tiene condiciones. Tienen que protegerlo, le quiero mucho.”, apuntó el luso para la Sexta.

Cristiano también opinó acerca del Balón de Oro: “No hay credibilidad, Vinicius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia, con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”.

El portugués habló sobre la diferencia entre Arabia y la MLS: “No pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que la liga iba a ser muy top, como es ahora. La liga de Estados Unidos es peor, obvio, que la de Arabia. La gente que habla no sabe lo que dice, solo la gente que juega lo sabe”.

“Yo siempre fui muy picado, odiaba perder y lloraba, mis vecinos me llamaban…’El Llora’, pero es mi manera de ser, quizás fue mi educación, pero lo fui mejorando, espero seguir así pero de una manera más equilibrada, confesó Cristiano sobre su manera de ver el fútbol”.

Sobre su retirada, el de Madeira confesó: “Podría retirarme hoy y no me arrepentiría, pero sería una pena porque sigo haciendo la diferencia, puedo seguir aunque no puedo pensar a largo plazo, vivo el presente, pensar semana a semana con la programación buena y disfrutar del fútbol a diario”.

Ante la posibilidad de ser entrenador en el futuro, añadió: “No creo que mi personalidad se adapte muy bien a ser entrenador, director deportivo tampoco, pero no descarto ser dueño de algún equipo. Tampoco tengo entrenador favorito, aprendí de todos aunque he tenido entrenadores muy malos, algunos no tienen ni idea del fútbol”.

Sobre su salida del Madrid aclaró: “El presidente aceptó mi salida, aunque no se portó muy bien conmigo negociando. Él quería volver atrás, pero yo ya no podía. Aprecio y tengo respeto a Florentino, hablo alguna vez con él y no descarto volver un día cuando termine mi carrera y hacer algo chulo”.

“Pude jugar en el Barcelona, estuve con una persona del club y quiso contratarme, pero no pasó. Me querían fichar y me llevaban al año siguiente, el Manchester me llevaba en el momento”, confesó Cristiano.

