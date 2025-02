Josh Brolin confiesa que su regreso a Montecito le generó mucho estrés

Las mudanzas son un dolor de cabeza hasta para los famosos de Hollywood. Recientemente Josh Brolin dio una entrevista en el podcast ‘Literally! With Rob Lowe’ donde habló sobre el estrés que le generó su regreso a Montecito.

El actor vivió durante cuatro años en Atlanta, pero el año pasado decidió regresar a Montecito, California, donde nació hace 56 años. Antes de mudarse Brolin invirtió $7.1 millones de dólares en una casa de 6,000 pies cuadrados.

Brolin dijo: “Me estresé tanto por mudarme aquí, porque representaba algo muy específico para mí, que terminé contrayendo un caso leve de parálisis de Bell por el estrés. Absolutamente al cien por cien”. Este síndrome también es conocida como parálisis facial periférica, consiste en una debilidad de la musculatura facial por afectación del nervio facial.

También confesó que esta no es la primera vez que que sufre de esta parálisis, le explicó a Rob Lowe: “La última vez que tuve parálisis de Bell fue hace 17 años, cuando estaba pensando en mudarme de nuevo aquí. Así que las dos veces que tuve parálisis de Bell fue cuando estaba pensando en mudarme aquí”.

El estrés que le genera la ciudad se debe en parte a su infancia en el lugar, pues no tuvo una niñez del todo normal. Gran parte de lo que vivió fue contado en el libro ‘From Under the Truck’, publicado en 2024.

Por los momentos no se sabe con exactitud cuál es la razón que ha llevado al actor y a su pareja Kathryn Boyd Brolin a regresar. Lo cierto es que ahora toda la familia está compartiendo una casa distribuida en cinco dormitorios, cuatro baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

