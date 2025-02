Las cinco frases del inicio del juicio de Jenni Hermoso vs. Luis Rubiales

En su comparecencia ante el juez en la Audiencia Nacional, Jenni Hermoso declaró con firmeza que “en ningún momento” aprobó el beso que le dio Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras la final del Mundial en Sídney 2023. La futbolista dejó claro que no es necesario “estar llorando en una habitación” para demostrar su rechazo a esa situación.

A continuación, las cinco frases recogidas por EFE en el inicio del juicio entre Rubiales y Hermoso:

“Me sentí poco respetada”

Durante más de dos horas de declaración, Hermoso insistió en que el beso no fue consensuado. Relató que todo ocurrió “en milésimas de segundo” después de saludar a la reina y a la infanta Sofía. “Lo siguiente fueron sus manos en mis orejas y lo siguiente es el beso”, detalló, subrayando que jamás escuchó a Rubiales pedir permiso para darle “un piquito” o “un besito”. La futbolista indicó que se sintió violentada y “poco respetada”.

“Me estaba besando mi jefe”

Hermoso enfatizó que la acción del exdirigente fue totalmente inapropiada: “Sabía que me estaba besando mi jefe, y esto no ocurre ni debe ocurrir en ningún ámbito laboral o social”. Aseguró que desde el primer momento quiso denunciar lo sucedido.

“No tengo que estar llorando en una habitación”

A lo largo del juicio, se cuestionaron sus reacciones tras el incidente, incluidas sus declaraciones iniciales a medios y su actitud en el vestuario. Sin embargo, Hermoso fue categórica al afirmar: “Mi actitud de cómo esté no quita lo que yo siento. No tengo ni que estar llorando en una habitación para dar a entender que eso no me gustó”.

“Totalmente sola” y “desprotegidísima”

Jenni Hermoso ha dicho que se sintió “totalmente sola” y “desprotegidísima” por parte de la Federación, que debía ser su “lugar seguro”, lo que la llevó a sentirse aliviada de jugar en México, lejos del acoso mediático en España.

La jugadora también detalló las presiones recibidas para justificar a Rubiales, desde el vuelo de regreso a España hasta su estadía en Ibiza. Según Hermoso, Rubiales incluso le pidió que lo hiciera “por sus hijas”, mientras que otros acusados como Albert Luque y Jorge Vilda intentaron convencerla para proteger al exdirigente, aludiendo que enfrentaba “el mayor marrón de su vida”.

“No pude disfrutar lo que es ser campeona del mundo”

Hermoso concluyó su declaración lamentando que su vida quedó en pausa tras el episodio: “No pude disfrutar lo que es ser campeona del mundo”.

Sigue leyendo:

–El español Álvaro Morata aterrizó en el Galatasaray turco

–Lamine Yamal se hace viral por regatear a siete jugadores en jugada a lo Messi [VIDEO]

–Carles Puyol volvió a los terrenos de juego en la “Noche Amarilla” en Ecuador