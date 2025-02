Las pequeñas empresas propiedad de latinos e hispanos son más optimistas sobre las perspectivas económicas para 2025

A medida que entramos en 2025, los propietarios de pequeñas empresas están encontrando un aspecto positivo en medio de los desafíos. La última encuesta Business Leaders Outlook de JPMorganChase revela una ola de optimismo que se extiende por todo el sector. Más del 70% de los propietarios de pequeñas empresas expresan confianza, sintiéndose “optimistas” o “muy optimistas” sobre el rendimiento de su industria y su empresa el próximo año.

Cabe destacar que los propietarios de empresas diversas muestran un mayor optimismo sobre el panorama económico a nivel local, nacional y global. Los propietarios latinos e hispanos de pequeñas empresas planean depender más de todos los tipos de financiamiento para sus empresas en comparación con todos los propietarios de empresas este año.

Estos son cinco hallazgos clave de la encuesta de este año.

1) El optimismo económico crece cada año…

Más de la mitad de los propietarios latinos e hispanos de pequeñas empresas expresaron optimismo sobre el estado de la economía local, nacional y global. Casi el 80% tenía el mismo optimismo sobre el rendimiento de su sector o el rendimiento de su propia empresa.

2) …pero existen algunas preocupaciones

Aunque las pequeñas empresas parecen haber dejado atrás la incertidumbre económica de los años de pandemia, las empresas de propiedad diversasiguen siendo más cautelosas con respecto al futuro. Curiosamente, es aún más probable que prevean una recesión en 2025 en comparación con la comunidad empresarial en general. Sin embargo, menos de un tercio de las empresas de propiedad diversa esperan una recesión económica. Entre las pequeñas empresas de latinos e hispanos, el 32% dijo que “sí” a las expectativas de una recesión en 2025. Este optimismo cauteloso refleja una perspectiva matizada, equilibrando la resiliencia con un ojo atento a los posibles cambios económicos.

3) La inflación es la principal preocupación, pero los desafíos de ciberseguridad están creciendo

Dado que la inflación sigue siendo el principal desafío para los propietarios de empresas a partir de 2025, los propietarios de empresas latinos e hispanos están particularmente en sintonía con la amenaza de la ciberseguridad, identificándola como su segundo mayor desafío. Esta preocupación supera la “incertidumbre de las condiciones económicas”, que ocupa el segundo lugar entre la comunidad en general. En todos los grupos, el aumento de los impuestos surge como el tercer problema más apremiante. Esto destaca un enfoque distintivo entre los propietarios de empresas diversas en la importancia de proteger sus operaciones de cualquier amenaza.

4) Encontrar financiación

Las empresas de propiedad diversa se están posicionando estratégicamente para aprovechar una variedad de fuentes de financiación más que las pequeñas empresas en general. Las empresas de los latinos e hispanos, por ejemplo, mostraron una preferencia notable por las tarjetas de crédito comerciales (61%) y los préstamos de bancos/uniones de crédito tradicionales (43%). Una gran mayoría de las empresas de los latinos e hispanos (76%) también tienen más probabilidades que los encuestados empresariales en general (55%) de explorar los préstamos en línea este año.

5) Planes de contratación ambiciosos en medio de desafíos de talento

Las empresas de propiedad diversa están estableciendo ambiciosos objetivos de contratación para 2025. Entre las empresas de los latinos e hispanos, el 63% prevé un aumento en las contrataciones a tiempo completo y el 52% prevé más contrataciones a tiempo parcial. Esto contrasta con el 46% de todos los encuestados que esperan aumentos de contratación a tiempo completo y solo el 38% que planifican contrataciones a tiempo parcial.

Sin embargo, estas empresas se enfrentan a importantes desafíos a la hora de encontrar a los candidatos adecuados. La gran mayoría (91%) de las empresas de los latinos e hispanos expresan inquietudes en torno a la contratación. Las empresas de los latinos e hispanos citan el desafío de abrir nuevas ubicaciones (34%).

Esta respuesta se hace eco en general, ya que el 79 % de los encuestados está preocupado por encontrar candidatos adecuados.

El resultado final

El optimismo económico está en aumento entre los propietarios de pequeñas empresas de propiedad diversa, y las pequeñas empresas de los latinos e hispanos tienen mayor confianza en las perspectivas económicas locales, nacionales y globales que las respuestas a las encuestas en general.

A pesar de algunos temores sobre una posible recesión y los desafíos de reclutamiento, las pequeñas empresas de propiedad diversa están decididas a ampliar su fuerza laboral y asegurar la financiación para impulsar el crecimiento. Esta determinación subraya su optimismo para 2025 y su preparación para realizar movimientos estratégicos para escalar sus operaciones.

