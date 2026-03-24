Demócrata gana distrito en Florida que incluye Mar-a-Lago y derrota a candidato de Trump

La demócrata Emily Gregory logró una ajustada victoria en una elección especial en Florida y se quedó con un escaño estatal que hasta ahora estaba en manos republicanas, en un distrito que abarca el área donde se ubica Mar-a-Lago, residencia del presidente Donald Trump.

Su triunfo se concretó con el 51 % de los votos, frente al 49 % obtenido por el republicano Jon Maples, quien había recibido el respaldo directo del mandatario, según proyectó Associated Press.

La contienda definía el futuro del distrito 87, vacante desde la salida de Mike Caruso, quien dejó la Legislatura para asumir un cargo a nivel condal.

El resultado representa un cambio significativo en un territorio que, en las elecciones presidenciales de 2024, había favorecido a Trump por un margen de aproximadamente 11 puntos porcentuales.

El desempeño de Gregory se suma a una racha favorable para los demócratas en comicios especiales desde el inicio del actual mandato presidencial. Con esta victoria, ya son diez los escaños legislativos estatales que el partido ha conseguido arrebatar a los republicanos en ese período.

En contraste, los republicanos no han logrado revertir ninguna plaza en manos demócratas desde entonces, un dato que alimenta las expectativas del partido azul de cara a las elecciones de medio término de 2026.

Información en desarrollo…