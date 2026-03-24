Jugador profesional de cornhole sin piernas ni brazos es acusado de matar a un hombre en Maryland

La oficina del sheriff del condado de Maryland informó que un jugador profesional de cornhole, quién fue amputado de sus cuatro extremidades cuando era niño, fue acusado de asesinato de una persona que se encontraba en su vehículo como pasajero, al parece tras una discusión.

Dayton James Webber, de 27 años, fue arrestado y acusado de ser un fugitivo de la justicia por la policía del condado de Albemarle, Virginia, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Charles en un comunicado.

La situación impactó no solo a la American Cornhole League, sino también a la opinión pública, debido al perfil de Webber como referente de superación personal en ámbitos deportivos inclusivos, un hecho que la propia liga calificó como “un asunto extremadamente grave”.

Webber fue detenido en Charlottesville, Virginia, al ser identificado en un hospital donde buscaba atención médica por una condición no especificada.

🇺🇸 | Dayton James Webber, jugador profesional de cornhole y cuádruple amputado (sin brazos ni piernas), está acusado de asesinato. Disparó y mató a Bradrick Michael Wells, también de 27 años.



En videos que han resurgido recientemente, mostró en redes sociales cómo puede cargar y… https://t.co/li1pe8Xfaj pic.twitter.com/ULNKfWNQri — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 24, 2026

Acusado de homicidio

La figura de Dayton James Webber trasciende por sus logros deportivos. Según un perfil publicado por ESPN en agosto de 2024, Webber perdió brazos y piernas con solo 10 meses de edad, tras sufrir una infección bacteriana que le dejó únicamente 3% de probabilidades de sobrevivir.

El propio Webber explicó en el medio estadounidense TODAY en 2023 que la amputación total de sus extremidades fue el resultado de una grave infección por estreptococo neumonía en sangre.

Pese a la adversidad física, aprendió a escribir, conducir karts y finalmente alcanzar la elite del cornhole, disciplina en la que compite de manera profesional.

La American Cornhole League lo llegó a calificar como “un ejemplo brillante de nuestro lema: cualquiera puede jugar, cualquiera puede ganar”, según se recoge en un video y declaraciones del año 2023.

Enfrenta proceso judicial

Tras ser localizado en Virginia, Webber está actualmente bajo custodia y espera ser extraditado a Maryland. Las autoridades detallaron que se le imputarán cargos por homicidio en primer y segundo grado y otros asociados. El caso pone en el centro del debate la situación de personas con discapacidades y su representación en los medios y el deporte.

Hasta el momento, la defensa pública de Charles County y los abogados previos de Webber, quienes anteriormente lo representaron en asuntos de conducción con licencia restringida, no emitieron comentarios.

La American Cornhole League manifestó que continuará informando cuando lo considere apropiado, sosteniendo que sus pensamientos están con la familia y los seres queridos de Bradrick Michael Wells.

Cornhole killer, a quadruple amputee, was driving a vehicle when he shot a passenger dead and then dumped the body on a lawn.



Twenty-seven-year-old Dayton James Webber will face first-degree murder, second-degree murder, and other charges in Maryland. pic.twitter.com/xZPh7ibORj — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 24, 2026

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