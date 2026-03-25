Irán insiste en que no hay negociaciones con EE.UU. para un acuerdo de paz

El gobierno de Irán desmintió oficialmente la existencia de cualquier proceso de diálogo con la administración de Donald Trump, a pesar de la postura estadounidense de buscar una negociación.

Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, aseguró este miércoles en una entrevista para la cadena India Today, citada por ABC News, que no existen contactos actuales entre Teherán y Washington. Justificó esta decisión por la desconfianza hacia la diplomacia de EE.UU.

“No hay conversaciones ni negociaciones entre Irán y Estados Unidos”, afirmó Baghaei, quien precisó que esta ausencia de comunicación se ha mantenido “durante los últimos 25 días de la guerra ilegal contra Irán”.

Según el portavoz, la prioridad del Estado no es el diálogo, sino la protección de sus fronteras. “Nuestra postura es muy clara”, y acotó que “nuestras valientes fuerzas están centradas en defender el territorio y la soberanía de Irán”.

Sector militar iraní señala que EE.UU. negocia “consigo mismo”

Por su parte, el sector militar iraní calificó los intentos de mediación como un ejercicio interno de Estados Unidos. Ebrahim Zolfaqari, portavoz del ejército iraní, difundió un video el miércoles donde señala que la capacidad de influencia estadounidense “ha disminuido”.

“El poder estratégico del que tanto alardeabas se ha convertido en una derrota estratégica”, declaró Zolfaqari en el comunicado donde cuestiona la narrativa de acuerdos difundida por sectores externos: “No llamen a su derrota un acuerdo. ¿Acaso el nivel de discordia interna ha llegado al punto de que están negociando entre ustedes mismos?”.

El factor energético y la seguridad nacional

Zolfaqari también vinculó la economía global y la inversión en la región con la capacidad militar de su nación. Advirtió que la normalización de los mercados de energía depende de la voluntad de Teherán.

“No habrá ninguna señal de sus inversiones en la región, ni verán los precios anteriores de la energía y el petróleo, hasta que comprendan esto: la estabilidad en la región está garantizada por la mano poderosa de nuestras fuerzas armadas“, sentenció.

Finalmente, el militar apuntó que la situación regional no cambiará hasta que se elimine cualquier intención de actuar contra Irán.

“La estabilidad se logra mediante el poder. Lo declaramos explícitamente: mientras no sea nuestra voluntad, ninguna situación volverá a su estado anterior”, declaró.

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