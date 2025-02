Neoyorquinos con casos de asilo “pueden respirar un poco más tranquilos” pero deben informarse

Durante la primera semana de Donald Trump en el poder, la ciudad de Nueva York no fue objeto de las redadas que adelantó “la migra” en territorio estadounidense con las que se estrenó el nuevo gobierno. Sin embargo, los operativos del martes en Manhattan y El Bronx, donde agentes de ICE se llevaron a un presunto pandillero de la organización criminal de origen venezolano, “El Tren de Aragua”, y otros 20 inmigrantes, ampliamente mediáticos, aumentaron la angustia, no solo entre neoyorquinos sin papeles, sino también entre solicitantes de asilo que tienen procesos pendientes.

Tras escuchar que fuentes del Departamento de Seguridad Nacional aseguraron que están adelantando “múltiples” operativos contra indocumentados criminales en varios puntos de la Gran Manzana, migrantes como José Martínez, quien hace casi dos años sometió su petición de asilo afirmativo ante USCIS (Agencia de servicios de inmigración y ciudadanía), confiesa que junto a su esposa y su hijo adolescente sienten que en cualquier momento “la migra” va a llegar a su casa, en Queens, a detenerlos y deportarlos.

El venezolano cuenta que llegó a Nueva York en la primavera del 2022, tras ser amenazado de muerte en un sector popular de la ciudad de Caracas, donde participaba activamente en labores comunitarias y políticas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Cicatrices de bala en el cuerpo, respaldan su testimonio.

“Desde que Trump firmó todas esas órdenes ejecutivas, no hemos hecho más que rezar para que Inmigración no venga por nosotros. No hemos escuchado en concreto nada sobre qué quiere hacer con los solicitantes de asilo, pero nos da miedo, porque ellos tienen toda nuestra información, ya quitó el TPS para venezolanos, y sería fácil venir y llevarnos”, comenta visiblemente angustiado el padre de familia, quien incluso ha pensado mudarse y que su hijo no tramite el permiso de trabajo ni siga estudiando, por temor.

La falta de información parece darle más rienda suelta a sus miedos y a los de buena parte de los más de 200,000 aplicantes de asilo que llegaron a la Gran Manzana en la ola más reciente de inmigrantes, como confirman expertos legales y organizaciones comunitarias de la ciudad de Nueva York.

En un frente común, no solo para defender y proteger a las comunidades inmigrantes de los cinco condados sino también para educar a quienes no cuentan con un estatus migratorio definido o están en procesos ante USCIS o cortes de Inmigración, defensores de inmigrantes están haciendo un llamado a la calma, pero al mismo tiempo advierten que la clave de oro es informarse.

El mensaje para solicitantes de asilo que tienen procesos en marcha, al menos por ahora, parece ser que “pueden respirar un poco más tranquilos”, pero sin bajar la guardia.

Así lo advierte la directora legal de la organización NYIC, Rosanna Eugenio, quien en diálogo con El Diario NY explicó que aquellas personas que solicitaron asilo, por ley no pueden ser deportadas hasta que se resuelvan sus casos, a menos que los solicitantes acepten no continuar con sus procesos.

“Un caso de asilo tiene que tener una orden final administrativa de deportación para que una persona que solicitó asilo y no se le concede sea puesta en procesos de deportación. Así que, si hay un caso pendiente, todavía va a seguir pendiente”, dijo la abogada.

Abogados recomiendan renovar permisos de trabajo y acudir a las citas de USCIS o de cortes. Foto Edwin Martínez

Sin embargo, la experta mencionó que en el caso de aquellos solicitantes de asilo que entraron al país, a través de la frontera y que tras ser detenidos por agentes de Inmigración fueron liberados con la figura de “parole” o libertad condicional que permite esperar su cita en la corte sin ser privados de la libertad, los agentes de ICE u otras agencias tienen la potestad de revocar ese beneficio en cualquier momento, pero de todos modos sus casos de asilo deben continuar el proceso. Esa fue la instrucción de la administración Trump que comenzó a regir desde el viernes 24 de enero.

“La diferencia sería que si alguien que solicitó asilo tiene parole y en un encuentro con un agente éste decide cancelarlo, mirando caso por caso, la persona va a estar detenida mientras su caso esté avanzando. So no ocurre ese encuentro, entonces esa persona puede esperar la respuesta su solicitud de asilo en libertad”, advirtió la defensora. Los procesos de asilo que estén en curso, son como un escudo para proteger a los solicitantes de la deportación. “Hay procesos que necesitan llevarse a cabo antes de que alguien sea deportado. Siempre ha existido ese sistema doble de asilo, dependiendo de la manera en que alguien entra que define la forma para presentar su caso, pero las leyes son las mismas”.

A pesar de la voz de esperanza de la abogada, también advirtió que teme que las posibilidades de que las agencias de Inmigración otorguen asilo a través de programas que apoyó el gobierno de Biden se reduzcan considerablemente en la época Trump.

“Las aprobaciones por parte del gobierno federal pudieran ser más difíciles”, dijo la abogada. “Pero incluso quienes tienen parole o no tienen estatus migratorio y consideren que califican para asilo y todavía no han presentado sus solicitudes de asilo, deberían consultar con un abogado y hacerlo pronto. Incluso quienes no han presentado casos, si son detenidos por oficiales de ICE, deben manifestar que quieren pelear sus casos y si tienen miedo de regresar a su país, ese miedo debe ser expresado verbalmente a los oficiales para tener manera de levantar un caso

Vanessa Dell, abogada de Inmigración de la organización Make the Road, dio otra voz de aliento para quienes tienen casos de asilo en proceso y explicó que los memorandos de la administración Trump para revocar “parole” no incluye a quienes ya presentaron sus casos de asilo, por lo que urgió también a quienes aún no lo han hecho a que no se duerman en los laureles con esa diligencia.

“El memo de la secretaria de DHS mencionó que son las personas que no han solicitado asilo en su primer año en Estados Unidos quienes corren mayor riesgo y si la persona ha solicitado asilo Ice tiene que permitir a que se vea el proceso de asilo”, dijo la experta. “Las personas que han estado acá por más de dos años no tienen el mismo riesgo de quienes tienen menos tiempo, porque ICE no puede usar el poder de deportación acelerada en esos casos”.

A pesar de las explicaciones de los expertos y de las protecciones que otorga la ley para quienes tienen sus procesos de asilo en marcha, solicitantes de se beneficio como el colombiano Julio R, quien lleva más de 4 años esperando a que llegue su cita para recibir la respuesta sobre su caso, manifiestan estar llenos de angustia.

“Mi abogado me dijo que esté tranquilo, que yo tengo una protección por mi caso, pero también me dijo que si en la época de Biden el porcentaje de casos aprobados por USCIS y muchas cortes ya era muy, muy bajo, en este gobierno va a ser menos porque Trump no quiere a gente como nosotros aquí”, dijo el padre de familia. “No entiendo mucho de leyes, pero me dicen que los que vivimos en Queens tenemos menos chances de ganar un asilo porque la oficina que tramita nuestros casos está en Long Island y allí suelen negar los casos por montones. A veces es mejor ver a un juez porque hay muchos que son más humanos y aprueban más casos”.