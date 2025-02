Real Madrid eleva protesta formal por el sistema arbitral a la RFEF y al Gobierno

La Junta Directiva del Real Madrid ha presentado este lunes una reclamación formal ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la “grave actuación arbitral” del pasado sábado en el RCDE Stadium, que, según el club blanco, excede “cualquier margen de error humano o de interpretación”, y exige la “reforma integral” del sistema arbitral en España.

“Los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral. Lo sucedido en el RCDE Stadium representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado”, comienza la carta remitida por la entidad madridista al organismo federativo.

En el escrito, con copia al Consejo Superior de Deportes (CSD), el Real Madrid denuncia “las dos decisiones arbitrales más graves” sufridas ante el RCD ESpanyol que evidencian “el doble rasero con el que se arbitra al Real Madrid”: la no expulsión de Carlos Romero tras una entrada sobre Kylian Mbappé y el gol anulado a Vinícius Jr. en el minuto 21.

“La brutal entrada sobre Kylian Mbappé, por detrás, sobre el gemelo y sin posibilidad alguna de disputar el balón, realizada en el minuto 60 del partido por el jugador del Espanyol que posteriormente acabaría marcando el gol de la victoria de su equipo, merecedora de la expulsión inmediata como ha puesto de manifiesto la prensa mundial, acabó con la decisión del árbitro, Alejandro Muñiz Ruiz, de mostrar únicamente tarjeta amarilla sin que el VAR, con Javier Iglesias Villanueva como responsable, interviniera para corregir una decisión manifiestamente errónea, dejando impune una agresión que en cualquier otra competición habría supuesto una sanción ejemplar”, indicó.

En este sentido, señaló como “particularmente grave” que el colegiado “tergiversase” lo sucedido recogiendo en el acta que la acción se produjo en la disputa del balón, y apuntó a las declaraciones del propio Carlos Romero tras el partido asegurando que trató de frenar a Mbappé como pudo. “(Carlos Romero) No pudo ser más claro: no hubo intención alguna de disputar el balón, sino la voluntad expresa de frenar al adversario a cualquier precio con una acción inadmisible no solo por su gravedad y antideportividad, sino también por la peligrosidad que la misma entrañó para la integridad física de nuestro jugador, por lo que la decisión del árbitro e inacción del VAR resultan de una gravedad incuestionable”, expresó.

Otro fallos denunciados por el Real Madrid

El penalti anulado a Vinícius en el minuto 21 por una falta previa de Mbappé es la otra decisión cuestionada por el club, que califica el gol de “absolutamente legal”. “Las imágenes demuestran que en dicha jugada quien fue objeto de falta previa, un penalti claro, fue nuestro jugador, anulando sin embargo el gol y transformando un penalti a favor en una falta en contra, sin que el VAR interviniera para corregir el error o indicar siquiera al colegiado que revisara la jugada en el monitor”, apuntó.

Además, aseguró que la supuesta adopción de medidas disciplinarias por parte del Comité Técnico de Árbitros mandando “a la nevera” a Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva acreditan “la gravedad de las decisiones arbitrales adoptadas y la inconsistencia del sistema arbitral actual”. “El problema no se soluciona con sanciones tardías e individualizadas cuando las decisiones tomadas afectan directamente al resultado de la competición. Lo que realmente se necesita es una reforma estructural que impida que estos hechos se reproduzcan una y otra vez, como viene ocurriendo reiteradamente en perjuicio del Real Madrid y de la integridad del campeonato”, subrayó.

Por otra parte, el Real Madrid exigió a la RFEF “la entrega inmediata de los audios del VAR” entre la sala VOR y el árbitro de campo en las dos jugadas polémicas. “Este escándalo arbitral no es un caso aislado. El sistema arbitral español está completamente viciado y estructuralmente diseñado para protegerse así mismo, con el respaldo de los Comités Disciplinarios dependientes de la propia RFEF, que se niegan sistemáticamente a sancionar a los árbitros, modificar sanciones arbitrarias y, en definitiva, mantener un sistema que ya ha sido calificado de fraudulento por la propia justicia ordinaria”, expuso.

Tebas respondió

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que “no” le sorprende “en absoluto” la queja formal del Real Madrid respecto al sistema arbitral, pero ha señalado que el club blanco “se opuso” a exigir cambios a este respecto en una reunión de hace casi dos años, en la que se mostró “tibio y sin proponer soluciones”.

“No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo. Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español”, señaló en su cuenta personal de la red social X.

No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo.

Tebas indicó que en otra ocasión el club madridista se mostró “tibio” respecto a los “cambios” en el arbitraje español. “Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones”, manifestó.

