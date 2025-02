Trump presiona a Ucrania: pide minerales estratégicos por la ayuda militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que la ayuda a Ucrania debe venir con garantías y propuso que el país entregue tierras raras como parte del acuerdo. Estas materias primas son esenciales para industrias tecnológicas clave, desde la fabricación de aviones hasta vehículos eléctricos.

“Les estamos diciendo a los ucranianos que tienen tierras raras muy valiosas. Queremos que lo que ofrecemos se garantice de alguna manera. Queremos una garantía”, declaró Trump desde el Despacho Oval, sugiriendo que el apoyo financiero de Washington no puede ser incondicional.

Desde la invasión rusa en febrero de 2022, Estados Unidos ha destinado más de $180.000 millones de dólares en asistencia militar y económica a Ucrania. Trump criticó que su predecesor, Joe Biden, otorgó esos fondos sin exigir algo a cambio.

“Nunca les pidió dinero, solo les entregó dinero”, señaló.

El presidente también expresó su descontento con el nivel de apoyo europeo a Ucrania, argumentando que la Unión Europea debería asumir una mayor responsabilidad en el conflicto.

“Nosotros tenemos un océano de por medio y ellos no”, enfatizó, dejando claro que espera un “reequilibrio” en los compromisos internacionales.

Trump ha prometido resolver la guerra en Ucrania rápidamente, aunque hasta ahora no ha presentado un plan concreto. Recientemente, insinuó que mantiene contacto con el presidente ruso Vladímir Putin, aunque evitó confirmar si ha sostenido conversaciones directas.

Tregua en gaza

Además del conflicto en Ucrania, el presidente también se refirió al alto el fuego en Gaza, aseverando que no tiene “garantías” de que se vaya a mantener con el tiempo.

“No hay garantías de que se mantenga. He visto a personas maltratadas como nunca antes. Nadie ha visto algo así. No, no tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse“, dijo.

Luego intervino su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, señalado como figura clave del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás.

“Se mantiene hasta ahora, y ciertamente tenemos esperanza, y esa es la orden del presidente: sacar a los rehenes, salvar vidas y llegar, con suerte, a una resolución pacífica de todo esto”, dijo Witkoff.

Estas declaraciones de Trump sobre el conflicto en Gaza se producen a horas de su reunión el martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Se espera que conversen sobre la segunda fase del acuerdo de tregua, durante la cual está prevista la liberación de todos los rehenes israelíes en Gaza.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: