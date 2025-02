Celebridades unen fuerzas en Nueva York para concientizar sobre la salud cardiovascular femenina

La moda, el entretenimiento y la filantropía se unieron una vez más en Nueva York para celebrar otra edición del Go Red for Women Red Dress Collection Concert un evento de la American Heart Association (AHA) que busca generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares en las mujeres.

La gala, que se llevó a cabo el pasado 30 de enero en el Jazz at Lincoln Center, reunió a celebridades, diseñadores y defensores de la salud en una noche donde cada paso en la pasarela fue un llamado a la acción.

En esta edición, la actriz Sharon Stone, la presentadora de la velada, compartió un poderoso mensaje sobre la importancia de la prevención y la rápida respuesta ante un evento cardiovascular.

La actriz Sharon Stone fue la encargada de conducir el evento este año. Foto: Ysabella Escalona

“Uno de cada cinco casos de ACV en mujeres no recibe atención inmediata, mientras que los hombres sí. Sorprendentemente, a las mujeres no nos atienden con la misma urgencia”, expresó Stone. Su consejo fue contundente: “Si ves a una mujer con el rostro caído, el brazo entumecido o el habla arrastrada, ¿qué vas a hacer? Llamar al 911 de inmediato”.

La actriz, quien sufrió un derrame cerebral en 2001, también instó a las mujeres a no ignorar los síntomas y exigir atención médica. “Si no tienes ayuda, tírate al tráfico en movimiento. No juegues. No esperes. Si no te están atendiendo, busca atención. ¡Consigue ayuda!”, enfatizó.

“Tenemos que ser intransigentes y valientes en nuestra misión de apoyarnos unas a otras. No porque podamos, sino porque nos importa”, agregó la destacada actriz.

Y como cada año, el Red Dress Collection Concert presentó un desfile en el que figuras del entretenimiento caminaron por la pasarela para compartir sus historias personales sobre la lucha contra enfermedades cardíacas. Entre las participantes de este año destacaron Carly Pearce, quien fue diagnosticada con pericarditis en 2024, y Susan Lucci, quien sufrió un evento cardíaco en 2018. Estrellas como Sarah Drew, Teyana Taylor, Busy Philipps, Lorraine Bracco y Shohreh Aghdashloo también se unieron en la misión de dar visibilidad a la salud cardiovascular femenina.

Además del desfile, la gala contó con un concierto de la dos veces ganadora del Grammy, Sara Bareilles, quien interpretó sus mayores éxitos, como Love Song y Brave.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres, cobrando la vida de una cada 80 segundos. Para la CEO de la American Heart Association, Nancy Brown, es crucial generar conciencia y educación sobre este tema.

La cantante, actriz y bailarina Teyana Taylor fue una de las tantas estrellas que desfiló.Foto: Ysabella Escalona

“Ser salvavidas no solo implica saber qué hacer, sino tener el coraje y la confianza para actuar cuando se necesita. Eso significa conocer los factores de riesgo, reconocer los síntomas en los demás y aprender técnicas de reanimación, como la RCP, que puede salvar vidas”, afirmó Brown.

La AHA ha trabajado con comunidades y departamentos de bomberos en todo el país para asegurar que más personas tengan la oportunidad de aprender estas habilidades.

“Por favor, acérquense a sus oficinas locales de la American Heart Association o a los departamentos de bomberos. Ellos pueden entrenar a sus familias, sus comunidades y sus equipos de trabajo en RCP. Es un conocimiento esencial que todos debemos tener”, destacó Brown.

Más información en: https://www.goredforwomen.org/