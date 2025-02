Horario de verano: cuándo llega a Nueva York

Antes de que los ciudadanos de la Gran Manzana, el horario de verano de 2025 llegará a Nueva York.

Se cambiarán los relojes y se dará la bienvenida a un periodo más largo de luz del día antes de que ponga el sol cada día, algo que será bien recibido por muchas personas que ya han tenido demasiado de los días oscuros y fríos del invierno.

Este 2025, el horario de verano iniciará en la ciudad de Nueva York el domingo 9 de marzo. Los relojes se “adelantarán” a las 2:00 de la madrugada.

Desde ese momento, los días seguirán alargándose hasta el solsticio de verano, el día más largo del año, el viernes 20 de junio a la 1:41 de la tarde.

Ese es el instante en que el hemisferio norte de la tierra está directamente de frente al sol, y la Gran Manzana puede esperar ver cerca de 15 horas de luz solar.

Todavía sigue el horario estándar desde el 3 de noviembre de 2024.

Si bien hay quienes estén felices de cambiar los relojes en primavera y otoño todos los años, hay otros a quienes les gustaría eliminar esa práctica y el horario de verano por completo.

A Benjamin Franklin se le atribuye el desarrollo de la idea del horario de verano. El padre fundador de Estados Unidos, planteó la idea en un ensayo satírico en 1784, llamado “Un proyecto económico” proponiendo que ahorraría energía y haría un mejor uso de la luz del día.

El sistema del horario de verano uniforme en todo el país fue establecido por la Ley de Horario Uniforme de 1966.

Los estados de Arizona y Hawaii son los únicos que optaron por no cambiar los relojes, aunque los legisladores de otros estados, incluyendo Nueva York, han estado considerando si optar o no la practica en los últimos años.

En la sesión legislativa de otoño de 2023, los legisladores presentaron dos proyectos de ley en la Asamblea y el Senado del estado de Nueva York para hacer permanente el horario de verano.

No obstante, el par de proyectos quedaron atrapados en el comité y no se llevó a cabo ninguno a votación, por lo que no se convirtieron en ley, informó SI Live.

Los que encabezan la iniciativa en Nueva York son el senador estatal Joe Griffo, de la ciudad de Rome, y el senador estatal Angelo L. Santabarbara, de Schenectady.

Griffo expresó que la gente le está diciendo abrumadoramente: “Dejemos de adelantar y atrasar el horario de verano”.

Es un tema bipartidista, indicó, y hay un esfuerzo en curso para construir coaliciones a favor de tener el horario de verano permanentemente.

En este sentido, en Pensilvania, los residentes pronto podrían no tener que cumplir con las reglas del horario de verano: en abril de 2021 la Cámara de Representantes dio luz verde a un proyecto de ley en una votación de 103 a 98 que haría permanente el horario de verano.

“Creo que, en el futuro, esta reforma será muy positiva para Pensilvania. Cambiar la hora dos veces al año es increíblemente ineficiente y una práctica obsoleta”, dijo el patrocinador del proyecto de ley, el representante Ryan Mackenzie, republicano por el condado de Lehigh.

Como esa legislación no se ha aprobado y no dice lo contrario, el horario de verano está programado para empezar el 9 de marzo de este año en Nueva York y Pensilvania, así como la mayoría de Estados Unidos.

