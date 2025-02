Miles de migrantes venezolanos muy vulnerables a deportaciones tras revocatoria de extensión del TPS: “nuestro país no ha mejorado nada”

Más allá del descalabro en la vida de miles de venezolanos residentes de la Gran Manzana por la decisión de la Administración de Donald Trump de revocar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), para los beneficiarios que obtuvieron este alivio migratorio en 2023, líderes de organizaciones de apoyo a estos migrantes, cuestionan que detrás de esta medida, exista una narrativa que intenta mostrar que la situación política y económica del país suramericana esté mejorando.

Además, preocupa a los activistas que en el discurso oficial que justifica esta revocación, se intente criminalizar a todos los venezolanos, como si todos pertenecieran a la pandilla del Tren de Aragua.

“Las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, del régimen criminal de Nicolás Maduro, más bien han empeorado en nuestro país y están claramente documentadas por organismos internacionales. Y si bien reconocemos que en este proceso migratorio masivo, se colaron delincuentes. Es absurdo que se intente describir a toda una comunidad, como parte de una banda criminal”, aseveró Niurka Meléndez, directora de Venezuelans and Immigrants Aid (VIA).

Analicen caso por caso

La activista indica que los primeros interesados en que se le aplique todo el peso de la ley a quienes han cometido delitos, es la gran mayoría de sus connacionales, que han usado las protecciones migratorias para trabajar y aportar a la economía.

Por ello, estima que es importante no solo que se revisen los términos de esta revocatoria, sino que se establezcan otras protecciones, analizando caso por caso.

“Creo que el gobierno federal está en la capacidad de chequear cómo la gran mayoría de los tepeseanos venezolanos, tienen un perfil que se aleja por completo del crimen. Están trabajando, están pagando sus impuestos. Esto deja a familias honestas en el precipicio de la deportación. Y lo peor, a regresar a un país infernal, en donde simplemente por tener una opinión política adversa al régimen, las personas son procesadas judicialmente como terroristas”, agregó la venezolana.

La activista recuerda que se han recogido testimonios de venezolanos que han sido deportados desde Islandia y cuando llegan a su país son obligados a firmar documentos, en donde avalan que no existe crisis humanitaria en Venezuela. Además, son confinados por días a un centro de reeducación.

Con un ticket seguro a la deportación

Por su parte, Evelyn Guardia, una madre soltera venezolana de 25 años, quien llegó a la Gran Manzana en enero de 2024, está ya casi resignada que en cuestión de semanas, si no sucede “un milagro”, quedará “indocumentada y con un ticket seguro” a la deportación.

Evelyn relata que la mayoría de sus compatriotas en el albergue municipal de Queens en donde pernocta, no tienen un plan B, porque no tienen casos de asilo o no han podido aplicar por los altos costos de los abogados. Agrega que muchos, ya están claros que deberán regresar. Tambien cuenta que otros de forma voluntaria se van a ir, porque no quieren pasar por el trauma de ser detenidos.

“Quienes vivimos en albergues, obviamente seremos más fáciles de sacar. Las autoridades ya saben donde buscarnos fácilmente. Estamos pagando las consecuencias de un grupo de delincuentes que han violado, han robado y han asesinado. La mayoría de los malandros (delincuentes) se fueron de los refugios porque saben que han actuado mal. Es muy doloroso para quienes hicimos esta apuesta para un mejor futuro para nuestros hijos“, comentó emocionada la migrante.

Otros como el trabajador de la construcción Sergio González, de 34 años, asegura que no tirará la toalla, ya que aspira enviar en cuestión de días su aplicación de asilo político.

“Ya sabíamos que esto iba a pasar. Además, el nombre del TPS lo dice, es temporal. Lo que no será temporal es el daño que le hicieron varios malandros a nuestra imagen. Y por eso es que de un plumazo el presidente Trump nos quitó ya en menos de un mes, todas las protecciones a los venezolanos. Yo tengo esperanza. Por lo menos lo voy a intentar. Yo soy un hombre de bien“, aseguró.

Ya es oficial

Este lunes trascendió que con una notificación en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanza con la decisión de terminar con la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 340,000 inmigrantes originarios de Venezuela.

En el Registro se publicó el “Aviso de rescisión”. Esto significa que la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, ya hizo oficial la revocación de esta medida de protección contra deportaciones que da la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.

Ya este lunes cuatro organizaciones en Florida anunciaron acciones legales para intentar que se reponga este alivio migratorio,

Otro grupo de más de 250,000 venezolanos tienen protección hasta septiembre y por ahora no se verán afectados, pero la decisión da a entender que ellos y otros cubiertos por el programa podrían estar en peligro de perder su estatus en el futuro.

Los críticos republicanos de este programa han dicho que se ha utilizado para permitir que los migrantes permanezcan mucho más tiempo del previsto y que ha pasado de ser algo temporal. De hecho, el vicepresidente JD Vance criticó duramente el programa en octubre e insinuó un nuevo enfoque: “Vamos a dejar de conceder en masa el Estatus de Protección Temporal”.

