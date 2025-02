Padre de Santiago Giménez resalta tras su llegada al Milan: “Las negociaciones fueron difíciles”

El fichaje del delantero mexicano Santiago Giménez con el AC Milan de Italia se ha convertido en uno de los sucesos más importantes del mercado de fichajes del balompié europeo al representar una inmensa oportunidad para que el ‘Bebote’ se consagre como uno de los mejores artilleros de la actualidad en el viejo continente.

Tras este hecho el padre del jugador, Christian Giménez, se mostró bastante orgulloso por la firma de su hijo y al mismo tiempo habló sobre el arduo proceso que tuvieron que realizar para poder concretar las negociaciones con el cuadro rossoneri; sostuvo que el acuerdo fue mucho más complicado de lo esperado pero terminó valiendo la pena.

“Nosotros ya veníamos hablando, ya llevábamos un tiempito, en el mercado anterior apareció Milan en el último día y no se pudo dar, ya veníamos en pláticas con Milan, ya venía con un seguimiento a Santiago”, expresó durante unas declaraciones ofrecidas durante una entrevista ofrecida para TUDN.

“Yo le iba comentando, no le comentaba mucho, dejaba que pasaran los días para no preocuparlo, tenía un partido de Champions también, él está inmerso y no quería que su cabeza se diera vueltas. El viernes fue difícil porque también entiendo a Feyenoord de que, a mitad de temporada, justo jugando la Champions y encima en el sorteo sale el Milan, entonces no era fácil”, agregó.

Christian también afirmó que su hijo terminó con muy buenos términos su relación con el Feyenoord de Países Bajos al respetar el valor que tuvo esta institución en su carrera profesional; recordemos que fue justamente el club de la Eredivisie el que le permitió dar el salto a Europa.

“Pensé que en algún momento podía pasar algo diferente, pero Santi quería dar el siguiente paso, el club se comportó de una manera extraordinaria, agradeciendo todo lo que les ha dado Santiago, más allá de que el que lo llevó a Europa fue Feyenoord, también agradecen el comportamiento de Santiago, cómo creció, lo que le ha dado a la institución y todo eso me llena de orgullo porque al final eso es lo que queda”, dijo.

“Se dio de esta manera y el sábado ya teníamos que viajar para Milán, tenía exámenes médicos y demás. Santiago salió por una sobrecarga en el partido contra Lille en la Champions, al final no podía jugar ni el sábado ni el domingo el Clásico si se quedaba con Feyenoord”, enfatizó el padre de Santiago Giménez.

Amor por el Milan

Para finalizar, reveló que Santiago siempre ha sido un fiel seguidor del Milan en la Serie A italiana al considerarlo como uno de los equipos con más tradición y trayectoria en el viejo continente, por lo que portar sus colores representa mucho para él.

“A Santi siempre le gustaba usar camisetas, pero sí tenía una preferencia por el Milan. Cuando se da el acercamiento del Milan, empezamos a ir a la historia, al carrete de las fotos y encontramos que siempre estaba con la camiseta del Milan. Él se acuerda de los históricos del Milan, de Dida, Kaká, Shevchenko, Inzaghi, Maldini”, manifestó.

“Ayer pudo conocer a Franco Baresi. Todo lo que estamos viviendo él también lo vive como nosotros, pero nosotros más desde afuera. Es un sueño todo. Ver el Clásico, estar con Zlatan, estar con la afición del Milan”, concluyó

