El Milan oficializó el fichaje de Santiago Giménez hasta 2029

El Milan hizo oficial este lunes el fichaje de Santiago Giménez, delantero internacional mexicano, quien se une al club hasta 2029. Este movimiento, que se dio en el último día del mercado de fichajes, asegura la presencia del jugador en la Serie A por varios años, y estará vistiendo el icónico dorsal número 7, que anteriormente pertenecía al español Álvaro Morata, ahora en el Galatasaray.

Santiago Gimenez, new signing of AC Milan’s transfer market: the official statement | AC Milan el AC Milan destacó: “El AC Milan se complace en anunciar el fichaje permanente de Santiago Tomás Giménez, procedente del Feyenoord de Róterdam. El delantero mexicano ha firmado un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2029”. Esta firma es una muestra del compromiso del club con un jugador de gran proyección internacional.

Giménez llega al Milan tras una impresionante actuación en la Liga de Campeones, donde ha anotado 5 goles en 5 partidos disputados hasta el momento. Su debut en la Serie A podría llegar este miércoles, cuando el Milan se enfrente a la Roma en la Copa Italia.

El sábado pasado, el delantero arribó a la ciudad de Milán y al día siguiente estuvo presente en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) para ver el derbi de Milán, donde el Milan empató 1-1 con el Inter. Durante el partido, Giménez estuvo acompañado en todo momento por Zlatan Ibrahimovic, quien fue un mentor para él, lo que refuerza la sensación de que este fichaje podría ser crucial para el futuro del club.

Giménez, nacido en Buenos Aires el 18 de abril de 2001, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Cruz Azul mexicano, donde debutó con el primer equipo en 2017. En su tiempo en Cruz Azul, marcó 21 goles en 105 partidos, además de conquistar una Copa MX y una Supercopa MX.

En 2022, el delantero se trasladó al Feyenoord, donde su carrera despegó definitivamente. Con el club neerlandés disputó 105 partidos y anotó 65 goles, logrando importantes títulos, entre ellos la Eredivisie, la Copa KNVB y el Escudo Johan Cruyff.

Por otro lado, Santiago debutó con la selección mexicana en octubre de 2021 y ha sido parte fundamental del equipo desde entonces, con 32 partidos disputados y 4 goles anotados. Esta experiencia internacional será un valor añadido para su integración al Milan, un club con altas expectativas en la Serie A y en competiciones europeas.

Con su llegada, el Milan refuerza su plantilla con un delantero de calidad que ha demostrado su capacidad goleadora en diversos escenarios, y la expectativa sobre su futuro con el club italiano crece cada día más.

Sigue leyendo:

–Las cinco frases del inicio del juicio de Jenni Hermoso vs. Luis Rubiales

–Neymar llegó en helicóptero a su primer entrenamiento con el Santos

–Patrick Mahomes dijo sentirse “enfermo” por traspaso de Luka Dončić