Saúl ‘Canelo’ Álvarez subirá al ring en mayo para pelar con Jake Paul, según reportes

Desde que venció a Mike Tyson en una exhibición en el AT&T Stadium en Texas, Jake Paul revivió sus deseos del pasado e insistió en pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Ahora, parece que será una realidad y ambos subirán al ring este año en mayo.

De acuerdo con el periodista de la cadena ESPN, Julius Julianis, los equipos de trabajo de ambos boxeadores llegaron a un acuerdo y la pelea se daría en el quinto mes de 2025.

“Ya hay acuerdo para que Jake Paul sea el rival de ‘Canelo’ Álvarez en mayo de este año, me informa una fuente muy cercana a la operación. La velada será una copromoción de Canelo Promotions & MVP & PBC”, explicó en X.

Reto de Jake Paul a ‘Canelo’ Álvarez

El pasado 15 de noviembre en el AT&T, ‘The Problem Child’envió un desafiante mensaje al púgil mexicano ofreciéndole un combate.

“¿Qué sigue? Canelo. Él me necesita. Este momento demuestra que soy la cara del boxeo, la atracción más grande. Yo contra Canelo en 200 libras por el campeonato mundial de peso crucero es la pelea más grande, posiblemente incluso más grande que la mía contra Tyson”, indicó.

“Canelo no está tan lejos del retiro y va a querer una pelea que le deje mucho dinero, y quiero mostrarle al mundo toda la mier** de la que he estado hablando acerca de vencer a Canelo, es realmente cierto y tendré la mayor gran sorpresa en la historia del boxeo”, concluyó.

Por su parte, el mexicano cambió su postura de un no rotundo a un sí en cuestión de semanas. A finales de noviembre, en una entrevista para el podcast ‘The Full Send Podcast’, ‘Canelo’ reconoció las ventajas que este tipo de combates trae para el boxeo y se mostró dispuesto a llevarlo adelante.

“Cuando termine con el boxeo (al más alto nivel) ¿por qué no? (…) Sí, tal vez”, dijo. Posteriormente, añadió que “es bueno porque atrae a los fans que normalmente no ven el boxeo. Ellos conocen a Jake Paul, pero no saben nada de boxeo”, explicó.

Sería la primera pelea de ‘Canelo’ Álvarez en este 2025 antes de enfrentar en septiembre al estadounidense Terence Crawford en el T- Mobile Arena de Las Vegas.



