Frontier confirma propuesta para fusionarse con Spirit y crear aerolínea de bajo coste más fuerte

Frontier Group Holdings, Inc., empresa matriz de Frontier Airlines, Inc., confirmó hace unos días que realizó una propuesta convincente para fusionarse con Spirit Airlines, Inc. a través de la emisión de deuda y acciones comunes recientemente emitidas de Frontier.

La transacción propuesta aportaría un valor significativo a los accionistas financieros de Spirit, que superaría el plan de reestructuración independiente de Spirit.

Como inversores en la aerolínea fusionada, los accionistas financieros de Spirit podrían participar en el beneficio de una aerolínea de bajo coste más fuerte y, al mismo tiempo, beneficiarse de las sinergias muy significativas que Frontier espera lograr combinando las operaciones de las aerolíneas.

Bill Franke, presidente de la junta directiva de Frontier y socio gerente de Indigo Partners LLC, dijo: “Esta propuesta refleja una oportunidad atractiva que resultará en un mayor valor que el plan independiente de Spirit al crear una aerolínea de bajo costo más sólida con la viabilidad a largo plazo para competir de manera más efectiva e ingresar a nuevos mercados a gran escala”.

Franke agregó: “Estamos listos para continuar las conversaciones con Spirit y sus partes interesadas financieras y creemos que podemos llegar rápidamente a un acuerdo sobre una transacción. Esperamos poder lograr una resolución que brinde un valor significativo para los consumidores, los miembros del equipo, las comunidades, los socios, los acreedores y los accionistas”.

“Si bien estamos satisfechos con los sólidos resultados que Frontier ha podido ofrecer mediante la ejecución de nuestra estrategia comercial, desde hace tiempo creemos que una combinación con Spirit nos permitiría desbloquear oportunidades adicionales de creación de valor”, dijo Barry Biffle, director ejecutivo de Frontier. “Como aerolínea combinada, estaríamos posicionados para ofrecer más opciones y mayores ahorros, así como una experiencia de viaje mejorada con un servicio más confiable”.

Desde que presentó la propuesta, Frontier ha mantenido conversaciones con miembros de la junta directiva y el equipo de gestión de Spirit, así como con representantes de las partes interesadas financieras de Spirit, con respecto a la propuesta.

Como parte de las conversaciones, Frontier compartió materiales con Spirit y sus partes interesadas financieras sobre los beneficios de la transacción propuesta. Los materiales, que se basan en los documentos presentados por Spirit ante el tribunal de quiebras, también demuestran que el plan independiente de Spirit probablemente dará como resultado una aerolínea no rentable con una alta carga de deuda y una probabilidad limitada de éxito.

Los materiales se han proporcionado en el Formulario 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores.

