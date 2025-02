Hija de Daddy Yankee habló del caos que se vive por el divorcio de sus padres

Jesaaelys González, hija de Daddy Yankee y la empresaria Mireddys González, rompió el silencio en su vlog personal sobre el difícil proceso que ha enfrentado tras el divorcio de sus padres. La influencer puertorriqueña de 28 años confesó que tanto ella como su familia han recibido amenazas de muerte, situación que ha generado miedo e incertidumbre en su vida.

“Mami quería que todo fuese low key, nadie se tiene que enterar, vamos a hacer esto discretamente. Tú por tu lado, yo por el mío y se acabó. No hay que hacer un big deal de esto. Y la otra parte, evidentemente quiso todo lo contrario”, dijo sobre el cantante.

Además, ella explicó que gracias a la decisión de su padre están así: “Por eso es que estamos en esta posición hoy día, donde estamos públicamente expuestos, que todos los días se saque una noticia, de ser un circo mediático y de que a nosotros nos envíen amenazas de muertes, insultos”.

En el emotivo video, Jesaaelys reveló que el pleito legal y mediático entre sus padres ha sido una carga emocional muy fuerte para ella. Además, admitió sentirse perseguida y criticada por algunos seguidores “tóxicos” de su padre, quienes la han atacado por apoyar a su madre durante este proceso.

La joven también se refirió a los comentarios negativos en redes sociales, donde algunos usuarios la han juzgado por tomar partido en el conflicto familiar: “No ha sido fácil, ha sido bien complicado tener que ajustarse, de momento toda tu vida es pública. Horrible, tú no sabes si te están siguiendo, uno va al mall y se te quedan mirando, es bien fuerte”.

Este desahogo público de Jesaaelys ha generado una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad ante la difícil situación: “Yo leo las cosas y me río. La gente tiene la audacia de pensar que ellos tienen algo que decir. Tú puedes tener una opinión si eres parte de la familia, si tú conoces, no conocer de redes. Los insultos me los paso por donde no me da el sol porque tú no me conoces, tú no me das nada”, expresó.

