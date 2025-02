Nacho Casano causa controversia el primer día de ‘La Casa de los Famosos All Stars’

El actor Nacho Casano causó controversia durante el primer día dentro de ‘La Casa de los Famosos All Star’, el exitoso reality show de Telemundo que comenzó el 4 de febrero. Casano forma parte del grupo de celebridades que participaron en ediciones anteriores del programa y regresan esta temporada con el objetivo de ganar el gran premio.

Nacho Casano dejó claro desde el principio cuál será su estrategia de juego durante su participación en el programa.

Luego de que todos los habitantes ingresaron a la casa, la producción tiene la tradición de organizar un brindis entre los participantes en donde cada uno de ellos se presenta y expone sus expectativas para las próximas semanas.

Sin embargo, Nacho Casano decidió no participar de este momento de brindis. Mientras todos estaban brindando el exnovio de Daniella Navarro, cuyo romance surgió tras la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, se apartó del grupo y no participó del brindis.

Esto fue tomado por muchos como un gesto grosero por parte de Nacho Casano pero él dejó claro que no planea jugar a la “casita feliz”.

Nacho Casano dijo que todo el asunto de la “casita feliz” termina siendo mentira en el futuro. “Yo vine acá a jugar de entrada, todo este jueguito de la casita feliz lo aborrecí la primera vez que estuve acá, lo sigo aborreciendo porque ya sé que es toda mentira. No tengo ningún interés. Me juntaré y hablaré con quien tenga ganas de hablar”, dijo Casano a Diego Soldano, con quien comparte cuarto.

Soldano le dijo que este gesto puede ser interpretado por los otros habitantes como una señal de que Casano tiene intenciones de “cortar cabezas”. “Entré con mi perfil, entré siendo Nacho Casano y me voy a ir siendo Nacho Casano, probablemente en seis días y si no es en 6 días me van a ver un rato largo, pero yo entré para estar nominado esta vez, yo entré para esto”, respondió Casano.

Nacho Casano fue elogiado en la segunda temporada por ser un “estratega” dentro del reality show. Con el paso de las semanas quedará en evidencia si los planes con los que el actor entró al programa le darán resultados para ganarse al público o por el contrario le jugará en contra.

