Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 6 al 12 de febrero

El jazz de Claudia Acuña en el Carnegie Hall

La aclamada vocalista de jazz, Claudia Acuña, hará historia este viernes 7 de febrero al convertirse en la primera cantante chilena en pisar el icónico escenario de Carnegie Hall. En esta ocasión, Acuña se presentará en el Zankel Hall Center Stage, un espacio íntimo que permite a la audiencia rodear a los artistas, creando una atmósfera única y envolvente para disfrutar de la música en su máxima expresión. La cantante ofrecerá un repertorio cuidadosamente seleccionado de estándares latinoamericanos e interpretará temas populares que Nat King Cole popularizó con su serie de álbumes en español. Este concierto es parte de la serie Nuestros Sonidos, dentro de Shape of Jazz y Zankel Hall Center Stage. A las 9:00 pm. Boletos:https://www.carnegiehall.org.

Foto: Cortesía

Fiesta de “Edges of Ailey” en el Whitney Museum

El Whitney Museum of American Art despedirá la exposición Edges of Ailey con una jornada especial de entrada gratuita, este domingo 9 de febrero, durante el Free Second Sundays. Para celebrar este cierre, el museo ofrecerá una fiesta de baile, clases dirigidas por instructores de Ailey Extension, actividades artísticas y visitas guiadas. Este será el último día para explorar la primera gran exposición en un museo dedicada a Alvin Ailey, su legado y su impacto en la danza. El museo tendrá horario extendido hasta las 8 pm y contará con programación especial en colaboración con el Studio Museum in Harlem. Reservar en: whitney.org/visit.

Foto: Cortesía

Celebre el año nuevo lunar con Nai-Ni Chen en el Hostos Center

Celebre un espectacular Año Nuevo Lunar con el Hostos Center y la aclamada compañía de danza Nai-Ni Chen en una presentación especial diurna. Nai-Ni Chen, reconocida por sus impresionantes acrobacias, talentosos bailarines y músicos en vivo, ofrecerá un programa cautivador para públicos de todas las edades. Ataviados con deslumbrantes trajes de majestuosos dragones, elegantes pavos reales y animados leones, presentarán una combinación de danzas chinas tradicionales y contemporáneas. El martes 11 de febrero a las 11 am y el domingo 16 de febrero a las 3 pm, en el Hostos Center for the Arts & Culture (450 Grand Concourse, Bronx). Boletos: https://mpv.tickets.com.

Foto: Cortesía

Yuridia en el United Palace

Yuridia llega a Nueva York con su gira “Sin Llorar Tour”, para celebrar el mes del amor. Tras el éxito de su gira “Pa’ Luego Es Tarde”, la estrella de la música regional mexicana regresa a los escenarios de Estados Unidos enfocada en su más reciente lanzamiento musical, Pa’ Luego Es Tarde Vol. 2. Los amantes de su música podrán verla el miércoles 12 de febrero en el escenario del United Palace (4140 Broadway Ave). A las 8:00 pm. Boletos: https://www.stubhub.com.

Foto: Agencia Reforma

“Bodas de Blood” en el Teatro Círculo

First Maria Ensemble, en colaboración con Cambalache Theatre Company, presenta “Bodas de Blood”, una nueva adaptación bilingüe (inglés/español) de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Esta tragedia poética, ambientada en la España rural, explora temas de amor, pasión, honor y destino. La nueva adaptación es dirigida por Celeste Moratti, directora fundadora de First Maria Ensemble, y cuenta con un elenco internacional de actores provenientes de Argentina, Italia, Polonia, Colombia, Venezuela, Armenia, los Países Bajos y Estados Unidos. Además, incluye música en vivo interpretada por los músicos italianos Francesco Santalucia y Papaceccio. Hasta el 16 de febrero en el Teatro Círculo ( 64 East 4th Street). Boletos: https://www.firstmaria.com o llamando al 917-912-6139.

Michal Walentynowicz, Eric Alexander, Meg Siepak, Celeste Moratti, Cecilia Wisky. Foto: Jonathan Slaff

Últimas semanas de “Rumba Entre Puentes”

La exposición Rumba Entre Puentes: Tracing Three Decades of New York City Rumba, organizada por City Lore, estará abierta hasta el 14 de febrero. La exposición multimedia comunitaria comparte e interpreta la tradición de la rumba cubana tal como se ha practicado en la ciudad de Nueva York durante los últimos treinta años, a través de la investigación etnográfica, la interpretación musical y la documentación cultural original. El título es un guiño simbólico a la ciudad de Nueva York (una ciudad entre puentes) y a la resiliencia intergeneracional de la comunidad musical. La City Lore Gallery está ubicada en el 56 de East 1st Street en Manhattan. Horario de la galería: sábados y domingos, de 12:00 a 6:00 pm. Para más información, visite: https://citylore.org/about-the-gallery/current-exhibition/.

Foto: Cortesía

Iglús rosados en Bryant Park

Los populares Cozy Igloos de Bryant Park se renuevan durante todo el mes de febrero, para ofrecer una nueva experiencia diseñada para ayudar a los neoyorquinos a combatir el frío invernal y disfrutar de “La Hora del Té”. Los Rosy Igloos están decorados con cojines festivos, arreglos florales y una cálida iluminación rosada, ideales para ponerse al día con amigos y celebrar ocasiones especiales. La experiencia de la Hora del Té incluye una selección de tés, sándwiches clásicos, fresas cubiertas de chocolate y más. Disponibles todos los días de 11:30 am a 4:00 pm. Para reservar, visite:https://bryantpark.org.

Foto: Fernanda Calfat

Los alpes italianos se trasladan a Eataly

Eataly está ofreciendo una nueva experiencia pop-up en su local de Flatiron (200 5th Ave): ALPINA. Nombrada en honor al paisaje de los Alpes italianos, esta experiencia exclusiva estará disponible hasta marzo, ofreciendo un auténtico vistazo al estilo de vida après-ski. Con un diseño inmersivo inspirado en la baita (cabañas de montaña), este espacio transporta a los visitantes con una variada programación de eventos, clases y talleres interactivos, deliciosa gastronomía alpina, cócteles calientes, ofertas de happy hour y mucho más. El menú incluye platos reconfortantes típicos de la cocina de montaña, como: Polenta servida en tabla de madera con opciones de Ragù di Carne, Ragù di Funghi, Salsicce e Funghi, Ragù de Costillas Cortas o Goulash; Fonduta di Formaggio, una versión italiana del fondue suizo; Patate all’Ampezzana, papas salteadas con speck crujiente, romero y cebollín; y Fonduta di Cioccolato, fondue de chocolate caliente acompañado de fresas frescas y biscotti. Para reservar, visite: Eataly.com

Foto: Cortesía Eataly

Cinnamon rolls para todos los gustos

Sunday Morning, una panadería que ofrece rolls de canela y café, del chef Armando Litiatco y Ahmet Kiranbay, acaba de abrir sus puertas en el East Village (29 Ave. B cerca de 3rd St.). El lugar ofrece 10 “cinnamon rolls” diferentes todos los días, elaborados al estilo clásico americano: suaves y esponjosos y se sirven calientes. El menú incluye 10 variedades, con dos clásicos y glaseados ($8) y otros ocho sabores ($8,50), que cambian según la temporada, como Ube Macapuno, con conserva de coco y ube yema (natilla filipina con ñame morado); Babka de chocolate y almendras, con chocolate oscuro belga Callebaut y almendras; Caramel Pecan, con caramelo casero, nueces tostadas y glaseado de queso crema; Earl Grey de fresa, con confitura de fresa y queso crema de bergamota; Guayaba y queso, con pasta de guayaba por dentro, glaseado de queso crema muy ligero y una rodaja de queso blanco encima para darle un toque salado, inspirado en los pastelitos cubanos, entre otros. Más informaciónhttps://www.sundaymorningnyc.com/.