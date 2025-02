Daniel Habif trae un mensaje de esperanza, perdón y empatía

Daniel Habif, uno de los conferencistas más influyentes y motivadores de habla hispana, llega a Nueva Jersey con un mensaje lleno de esperanza, perdón y empatía, en un momento crucial para la comunidad latina en los Estados Unidos.

“Uno de mis propósitos más importantes es ayudar a las personas a encontrar dirección en la incertidumbre, a cultivar la autoconciencia y a reflexionar sobre sus propios valores. El perdón para mí es esencial y reactivar la empatía. Creo que lo que nos separa no es la distancia, sino la indiferencia”, comparte el motivador mexicano, reafirmando la urgencia de fortalecer la solidaridad humana.

Con más de 30 millones de seguidores y más de 1,000 millones de vistas de su contenido, Habif se ha consolidado como un líder en el ámbito de la motivación y el liderazgo. Su capacidad para inspirar y tocar los corazones de millones ha sido clave en su éxito.

“Siempre he avanzado con diligencia y responsabilidad, y he dejado claro que no soy un estandarte ni una escultura para no caerme de un pedestal. Trato día a día de ser coherente con mis ideales y convicciones”.

Después de haber recorrido más de 170 ciudades en 25 países, el conferencista mexicano estará en el Ritz Theatre de NJ este sábado 8 de febrero, con su gira “Ascender”, un espectáculo único que promete ser una experiencia transformacional para los asistentes.

“Ascender es una convocatoria para aquellos que desean construir un futuro deslumbrante, para los que se rebelan contra la resignación, para los que no quieren desperdiciar ni un minuto más de su vida”, asegura.

Más que una conferencia, Habif señala que es un evento diseñado para tocar todos los aspectos del ser humano.

“Ascender integra inspiración, ciencia, arte, música en vivo, todo en un sólo espectáculo. Logra poner en un mismo escenario la emoción, la razón y la belleza. Ascender es una experiencia más transformacional, pero para todos los sentidos le habla a la mente, al corazón y al espíritu humano”, dice.

En su gira aborda temas de gran relevancia social, destacando la importancia de la empatía y la solidaridad.

“Ascender tiene un propósito claro, enseñarle a la gente a ser solidaria con el extranjero, porque cuando somos solidarios con el extranjero, eso nos hace pensar en nuestro propio desamparo y comprendemos que dentro de nosotros hay un extranjero que jamás sabe si un día va a tener el camino del éxodo. Muchos de ellos están buscando el bienestar para su familia, peregrinar no es porque quieren, es porque tienen que tomar una decisión entre la vida y la muerte, entre la violencia y el hambre”, reflexiona.

Además de su trabajo como conferencista, Habif es un defensor activo de la lucha contra la trata de menores y la explotación sexual, forma parte activa del consejo directivo de la fundación Freedom. Su compromiso con esta causa es firme.

“Son millones de niños víctimas en el mundo, 21,000 niñas y niños son captados para la explotación sexual en México al año, y solo uno de esos niños volverá a casa. El 60% de la pornografía infantil se produce en México, y el consumidor número uno es Estados Unidos. No hay país que compre más niños en el mundo”, señala.

A lo largo de su carrera, Habif ha tocado temas claves como la importancia de la empatía, el perdón y la unión. En un mundo cada vez más polarizado, su mensaje sobre cómo superar la indiferencia y conectar con los demás es más relevante que nunca. “Lo que nos separa no es la distancia, sino la indiferencia” , un pensamiento que será central en su visita a la ciudad.

“Ascender es pedirles a los latinos que se tomen de la mano, que es un acto hermoso, tomarse de la mano es un símbolo muy poderoso de amor, unidad y perdón”, concluye.

En detalle:

Qué: Daniel Habif- “Ascender Tour 2025”

Cuándo: sábado 8 de febrero- 8:00 pm

Dónde: Ritz Theatre- 1148 E Jersey St, Elizabet, NJ 07201

Boletos: wwwritztheatre.com