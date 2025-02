Nacho Casano marea al público con tanta estrategia en La Casa de los Famosos All-Stars

En la segunda temporada de La Casa de los Famosos All-Stars, Nacho Casano sorprendió por diversas razones. Su inteligencia la primera y la segunda la capacidad que tenía para prácticamente vivir en un voto de silencio constante. Hablaba poco, lo justo y lo necesario, pero siempre fue letal.

Dónde ver el 24/7 de La Casa de los Famosos All-Stars

Ahora, en la edición All-Stars de Telemundo entró para hacerse notar, sin embargo, lo que dentro de la casa se está viendo como un cabildeo de estrategia constante de su parte, desde fuera ya se volvió una letanía cansina de adoctrinamiento de nominación. Aleska Génesis, Julia Gama, Carlos Chávez, Lupillo Rivera, Paulo Quevedo, Diego Soldano, Caramelo, Paty Navidad y Valentina han escuchado, al menos una vez, el análisis de nominación y estrategia de Nacho. Pero el público ha visto la misma conversación del argentino una y otra y otra vez. Casano ha mareado al público.

No se niega su inteligencia, tampoco se niega su capacidad de dialogo y su frialdad a la hora de plantear que los números no mienten y que la convivencia humana dentro de este ejercicio del reality probablemente terminará dándole la razón. Sin embargo, marear al público no es conveniente, como tampoco lo es intimidar a tus compañeros por ser el estratega más frío, porque no sólo lo pondría en la mira de nominación, sino que también podría dejarlo como uno de los primeros eliminados.

Ahora bien, su planteamiento de nominación: “Si te sientes débil, nominas débil. Si te sientes fuerte, nominas fuerte”, no es errado. Es la verdad más lógica del juego, porque al jugar así simplemente decides que papel desarrollarás dentro de la casa, uno es más precavido y el otro es más arriesgado. Pero de igual forma sirve para avanzar en el juego. Pero, por más que Nacho presuma sin querer de su inteligencia fría, la verdad es que por momentos su forma de ser está empezando a cansar a los fans del 24/7, que ayer -durante todo el día- lo que más vieron fueron a Nacho explicar el juego como su juego en la cocina, en los cuartos, en el baño, en el comedor y en el jardín.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars aquí:

· Madison Anderson y la causa de su ausencia en el estreno de LCDLF All Stars

· Te presentamos a los 23 habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars, uno por uno

· Nacho Casano causa controversia el primer día de ‘La Casa de los Famosos All Stars’