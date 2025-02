Karla Sofía Gascón no irá a los Goya tras polémica por tuits ofensivos

La actriz Karla Sofía Gascón no asistirá a la gala de los premios Goya, que se llevarán a cabo este sábado, ya que la productora del filme “Emilia Pérez”, la compañía francesa Why Not, decidió que sea alguien más quien recoja el galardón si es que la cinta gana como mejor película europea.

La decisión de quién representa a un filme europeo recae en su compañía productora, en este caso, Netflix, que compró la película solo para su distribución en EU, Canadá y Reino Unido.

La Academia ha confirmado que, como suele ser habitual, serán representantes de los dos distribuidores españoles, Wanda Films y Elástica Films, quienes suban al escenario si ganan.

Esta decisión se tomó después de una serie de conversaciones entre los productores de la película, con el fin de evitar que la polémica en torno a unos tuits de tintes racistas y homófobos, publicados hace varios años en su cuenta de X, siga afectando a la película.

La posibilidad de que fuera Gascón quien acompañara a “Emilia Pérez” en la gala de los Goya, en Granada, quedó fulminada luego de que el director de la película, Jacques Audiard, realizó unas durísimas declaraciones contra la protagonista de su filme.

A tres días de la ceremonia española, tanto el reparto de las entradas como la gala e incluso el orden de aparición en la alfombra roja está asignado.

La actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de 'Emilia Pérez', no acudirá a los Premios Goya después de su desagradable polémica. Hacemos un pequeño repaso de lo ocurrido, desde sus desafortunados comentarios, hasta la reacción de sus compañeros. https://t.co/pEVZrDnCHJ — Best Movie España (@BestMovieEspana) February 6, 2025

Gascón se ha visto envuelta en una controversia que remonta a publicaciones de su cuenta en la que, en el pasado, emitió comentarios que han sido considerados inaceptables por muchos sectores.

A pesar de que la actriz ha mostrado arrepentimiento y ha pedido disculpas en distintas ocasiones a quien pueda “haberse sentido ofendido” por sus viejos tuits, donde atacaba al fallecido George Floyd o a los musulmanes, entre otros mensajes; también dejó claro que no piensa renunciar a su nominación al Oscar, asegurando que no cometió “ningún delito” y apuntó que ve “algo muy oscuro detrás” del desprestigio que está sufriendo.

“Solo soy responsable de lo que digo, no de lo que los demás dicen que digo o de lo que los demás interpreten de lo que yo digo. Me han dejado muy sola“, dijo en entrevista hace un par de días.

Sumado a esto, según reveló The Hollywood Reporter, la protagonista de “Emilia Pérez” tampoco participará en las actividades promocionales de la película en Estados Unidos.

Sigue leyendo: