Krispy Kreme presenta nuevas donas para el Super Bowl

La emoción del gran juego se apodera de los fanáticos, y para el día del gran juego Krispy Kreme está lanzando una nueva colección “Big Game Dozen” que incluye donas en forma de balón de fútbol.

Estas creaciones dulces son ideales para compartir en fiestas durante el partido y estarán disponibles desde este viernes hasta el domingo cuando sea la final del Super Bowl.

Esta nueva colección de donas esta disponible solamente en el servicio de catering, que se encuentra activo a través de la aplicación o la página web de Krispy Kreme, según Food & Wine.

La docena de donas viene con seis donas con forma de balón de fútbol con relleno de crema de la marca, con glaseado de chocolate y un diseño de cordones de fútbol elaborados con glaseado blanco y seis donas glaseadas originales.

Adicionalmente, para los clientes que compren una docena de donas de cualquier sabor tienen la opción de “ganar” una docena de donuts glaseados originales por solo $2.

Krispy Kreme tiene disponible otras opciones de donas, como la colección para celebrar el Día de San Valentín.



Colección de San Valentín

La semana pasada Krispy Kreme anunció una nueva colección Hearts in Bloom que viene una presentación de un arreglo con cuatro donas en forma de corazón, inspirada en el Día de San Valentín y las costumbres de regalar dulces o flores a los nuestros seres queridos.

La colección especial por San Valentín viene con cuatro nuevas donas con sabores como la fresa, chocolate, caramelo y confitería de colores.

Cada una tiene un delicado diseño con glaseados que van desde tonos rosa, lila, rojo, hasta los colores más suaves como el amarillo.

You Make My Daisy Doughnut: una dona en forma de corazón rellena de la crema de la marca, bañada en glaseado sabor a fresa, con detalles en glaseado amarillo y con un trozo de dulce en forma de margarita.

Donut Love You Bunches: una dona con forma de corazón, rellena con crema de chocolate, bañado en glaseado rojo, con rizos de confitería rosados y rojos que asemejan un ramillete de flores y tallos verdes.

Blooming Heart Doughnuts: una dona con forma de corazón con relleno sabor a galletas y crema, con un delicado glaseado de color morado y espolvoreado con corazones en chispas de flores.

Donut You Are My Sunshine: otra dona con forma de corazón con el relleno de crema de la marca glaseado de chocolate, con un trozo de caramelo de girasol y un tallo verde.

