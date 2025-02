Rey Grupero cambia sus jugadas en La Casa de los Famosos All-Stars 

Sin pensarlo mucho, Rey Grupero se ha ganado la estima de muchos espectadores de La Casa de los Famosos All-Stars, pues en cuestión de días ha hecho reír a más de uno en el 24/7.

Pese a que en su temporada no fue muy querido por los momentos desacertados que tuvo, en esta ocasión ha sabido proyectar alegría a sus compañeros, algo que han disfrutado mucho los seguidores de la competencia que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En la noche de este jueves, Rey Grupero imitó a varios habitantes y demostró que en apenas unos días ya sabe cómo hablan, caminan o qué frases usan constantemente.

Uno de los participantes que imitó el mexicano fue a Lupillo Rivera, haciendo reír a muchos de sus compañeros.

También hizo lo propio con Niurka Marcos, Laura Bozzo, Paulo Quevedo y Nacho Cassano.

“Los imita a todos, idéntico”, decía la vedette cubana Niurka Marcos, quien por ahora se ha mostrado muy tranquila en la casa.

El público ha reaccionado con varios mensajes en las redes sociales y en la mayoría se nota lo mucho que está gustando su participación.

“En su temporada no me gustaba, pero en esta sí, me hace reír bastante”, “Yo lo amo”, “Ese Rey, prefiero que gane él que los demás, aunque Zerboni también es mi gallo”, “Qué vacilón ese Rey, me encanta”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se han leído son: “Realmente Rey Grupero no es de mi agrado para nada, pero este contenido me encanta y me entretiene”, “Rey ha sido lo máximo, qué manera de reírme”, “Este sí es chistoso”.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos All-Stars, el creador de contenido había prometido que sería diferente y que su intención era disfrutar más el juego, algo que probablemente le funcione, pues hasta ahora es uno de los que ha obtenido más elogios en las redes, algo sumamente valioso, pues recordemos que la estadía de los habitantes en la mansión depende del voto del público.

