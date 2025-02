Estadounidenses transgénero demandan a Trump por política de pasaportes que elimina marcador de género ‘X’

Al menos siete ciudadanos estadounidenses transgénero o no binarios demandaron el viernes al gobierno de Donald Trump por su nueva política que les impide obtener pasaportes con designaciones de sexo que coincidan con sus identidades de género.

Los demandantes, representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), aseveraron que la medida viola las protecciones constitucionales contra la discriminación sexual y sus derechos a la privacidad y la libertad de expresión.

“La política de pasaportes… está motivada por una animadversión inadmisible”, escribió la abogada de la ACLU Jessie Rossman en la denuncia.

“No puede justificarse bajo ningún nivel de escrutinio judicial y busca erróneamente borrar la realidad de que las personas transgénero, intersexuales y no binarias existen hoy, como siempre lo han hecho”.

La nueva política sobre pasaportes surgió de una orden ejecutiva que el presidente republicano firmó en su primer día en el poder, en la que prometía restaurar la “verdad biológica” en el gobierno federal, informó The Hill.

Trump ordenó a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional implementar cambios que los papeles de identificación emitidos por el gobierno estadounidense “reflejen con precisión” el sexo del titular, definido en el binario “masculino” o “femenino”.

La norma define masculino y femenino, no por diferencias físicas o cromosómicas, sino por la función reproductiva.

Por su parte, Reid Solomon-Lane, uno de los demandantes, expreso que una declaración distribuida por la ACLU que ha vivido “prácticamente toda su vida” adulta como hombre.

“Todos en mi vida personal y profesional me conocen como un hombre, y cualquier extraño en la calle que me encontrara me vería como un hombre”, manifestó Solomon-Lane.

“Si mi pasaporte reflejara una designación de sexo que no se corresponde con quién soy, me revelarían por la fuerza cada vez que usara mi pasaporte para viajar o para identificarme, lo que causaría un riesgo potencial a mi seguridad y la de mi familia”, añadió.

La demanda fue introducida en una corte federal de Massachusetts, donde residen tres de los demandantes, y se suma a una ola de recursos legales presentados en tribunales en todo Estados Unidos contras las órdenes de Trump para reformar el gobierno y deshacer todo lo protegido por la anterior administración demócrata.

