El remake de Zelda Ocarina of Time vs GTA 6: ¿cuál merece tu prioridad?

¡Vaya dilema nos han dado Nintendo y PlayStation! Resulta que en noviembre de este año, por 14 días de diferencia, serán lanzados el remake de “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, para Nintendo Switch 2, y “GTA 6”, para PS5 (¡Ah! Y XBOX Series X/S).

Son dos títulos con un peso enorme, y aunque pertenecen a universos completamente diferentes, tomar una decisión sobre cuál comprar y jugar primero será muy complicado. A menos que tengas ambas consolas y el dinero para adquirir ambos (Mis respetos).

Nintendo ya confirmó que el remake costará $59.99, mientras que la edición estándar de GTA VI para PS5 figura en $79.99.

Si el presupuesto solo te permite comprar uno, mi recomendación es bastante clara: empezaría por Ocarina of Time y dejaría GTA VI para después. Te explico por qué.

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Juega primero el remake de “Zelda Ocarina of Time”

La renovada aventura de Link en Hyrule Field se presenta como una versión antigua, colocada sin más en una consola moderna. Nintendo asegura que reconstruyó la historia con gráficos renovados, controles y cámara actualizados, escenas con voces, diálogos ampliados y música orquestal. También incorpora movimientos nuevos como saltar y correr mediante comandos adicionales.

Eso significa que el jugador tendrá delante una aventura conocida, pero adaptada a estándares actuales.

Además, sale dos semanas antes que GTA VI. Si compras Zelda el 5 de noviembre, tendrás tiempo para avanzar considerablemente (o incluso terminarlo) antes de que llegue el juego de RockStar. Y esto importa porque GTA VI apunta a ser una experiencia mucho más absorbente en términos de exploración y tiempo de juego.

Otro argumento es el económico. La versión de Zelda implica cerca de $20 dólares menos frente a la GTA 6 en su versión estándar. Aunque parezca poco, para muchos es una cantidad que se valora.

El remake de Zelda tiene un plus: la nostalgia

Los remakes son maravillosos, no solo porque reviven las atmósferas que alguna vez disfrutar aunque estuvieran más pixeladas, sino también porque tocan fibras sensibles. Ya lo viviste con el remake de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y seguramente con el de Finan Fantasy VII.

Y algo más: Nintendo está celebrando los 40 años de The Legend of Zelda, lo que convierte el lanzamiento en un momento particularmente significativo para la franquicia. ¿Quién sabe qué sorpresas encontraremos en el transcurso del videojuego?

En definitiva, la lección no es porqie GTA 6 vaya a ser menos ambicioso, sino porque Zelda ofrece una combinación particularmente conveniente: llega primero, cuesta menos y representa una aventura más acotada que permite disfrutarla sin sentir que inmediatamente después hay otro lanzamiento que exige cientos de horas.

Mi estrategia es práctica: 5 de noviembre, Hyrule; 19 de noviembre, Lucía y Jason. Si el dinero obliga a elegir solo uno, Zelda tiene la ventaja. Pero si GTA es tu saga número uno y llevas años esperando por el nuevo título, entonces no hay análisis que valga: cómpralo.

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