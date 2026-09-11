El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 11 septiembre de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 11 de septiembre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Si vas a realizar actividad física, mide los esfuerzos y asegúrate de contar con supervisión adecuada. También será recomendable que te hagas un chequeo general. Por tu salud mental, no te aferres a los problemas: ocúpate de que, poco a poco, cada situación encuentre su solución.
Tauro
04/20 – 05/20
Los asuntos amorosos tomarán mayor importancia y estarás más atento a esta temática de lo habitual. Si buscas llamar la atención de alguien, este puede ser un buen momento para insinuarte y darle una señal. A la hora de hacerte notar, los detalles marcarán la diferencia.
Géminis
05/21 – 06/20
Preferirás disminuir la actividad pública y concentrarte en tu vida privada. Será un momento para realizar tareas domésticas, ocuparte de tus mascotas y compartir el día a día con tus familiares. Actuarás de manera más servicial con tu círculo de pertenencia y cuidarás especialmente tu hogar.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tu mente será un territorio fértil para nuevos aprendizajes. Podrás conversar sobre tus interrogantes con personas que compartirán tus inquietudes. Te informarás sobre los temas que te interesan y alimentarás tu curiosidad. Aprender y preguntar serán tus mejores herramientas.
Leo
07/21 – 08/21
Será buen momento para establecer mejores condiciones económicas. Utiliza tus herramientas para negociar y trabaja con inteligencia, porque de tu dedicación dependerá tu sustento. Si aumenta tu esfuerzo, procura que también lo haga tu nivel de ingresos. Haz valer tus recursos.
Virgo
08/22 – 09/22
Serás respetado y requerido por la reputación que has construido como una persona inteligente, organizada y trabajadora. Sé prudente frente a las decisiones que debas tomar, porque lo que hoy inicies ocupará buena parte de tu atención durante el próximo mes. Cuida tu imagen personal.
Libra
09/23 – 10/22
Esta lunación te dará la oportunidad de cerrar un ciclo. Podrías sentir la necesidad de apartarte de lo que te perturba y reconocer si determinadas personas o situaciones afectan tu bienestar. Aprovecha para depurar lo que ya no necesitas y recuperar bienestar. Tu descanso merece atención.
Escorpio
10/23 – 11/22
Te esperan novedades, salidas y momentos constructivos. Aprovecha para compartir ideas y hablar de proyectos, porque podrías recibir sugerencias útiles. Será una etapa para sumar esfuerzos y realizar actividades en conjunto. Los proyectos compartidos pueden abrirte posibilidades.
Sagitario
11/23 – 12/20
En el trabajo, concéntrate en los detalles y dale tiempo al tiempo, porque con paciencia irás alcanzando tus metas. Eres perfectamente capaz de manejar tu agenda y organizarte para cumplir con tus obligaciones. Ordenar tus tareas y cuidar tus métodos hará más eficiente tu jornada laboral.
Capricornio
12/21 – 01/19
Un notable nivel de confianza en tus propias creencias te ayudará a superar temores e inhibiciones que muchas veces te impiden avanzar. Podrías ganar una beca de estudios o recibir una propuesta laboral del extranjero. Expandir tus conocimientos ampliará también tu campo de acción.
Acuario
01/20 – 02/18
Estarás bajo la influencia de una energía magnética. Querrás explorar cada rincón de tu compañero de alcoba y conocer sus secretos. Libérate de los miedos que puedan perturbar una sexualidad saludable y date permiso para disfrutar. La intimidad será un camino de transformación personal.
Piscis
02/19 – 03/20
La Luna transitará Virgo, tu signo complementario, favoreciendo los encuentros y los vínculos. Podrían aparecer personas nuevas o una cita que marque la diferencia. Estarás disponible para compartir y conocer al otro. Este período te invita a cultivar la compañía y las relaciones significativas.