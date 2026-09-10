¿Cuándo termina oficialmente la temporada de playas en Nueva York en 2026?

Las playas públicas de Nueva York cerrarán la temporada de baño este domingo 13 de septiembre de 2026, una semana después de la fecha habitual. El cambio permitirá aprovechar unos días adicionales con guardavidas, aunque solo dentro del horario oficial.

La extensión alcanzó a 8 playas públicas administradas por NYC Parks y rompe, por esta ocasión, con la idea de que el Labor Day marca automáticamente el final de la temporada. Durante esta semana adicional, el baño está permitido de 10 a 18 horas (ET), horario en el que hay vigilancia de salvavidas.

Fuera de ese horario, la playa seguirá abierta para caminar, correr, sentarse en la arena o disfrutar del paisaje, pero no para entrar al agua. La ciudad recuerda que buena parte de los rescates y accidentes ocurre cuando las personas se meten al mar sin supervisión.

¿Por qué Nueva York extendió la temporada de playas?

La decisión llega después de un verano con lluvias intensas e inundaciones, mientras los pronósticos para los próximos días apuntan a temperaturas más suaves y menor humedad. Con esas condiciones, la ciudad optó por mantener durante una semana más el acceso al agua en playas donde todavía existe demanda recreativa.

La medida también encaja con una discusión que lleva años en el Ayuntamiento: si tiene sentido mantener una temporada de baño tan ligada al calendario tradicional cuando septiembre todavía puede ofrecer jornadas cálidas y miles de neoyorquinos continúan buscando espacios al aire libre.

La extensión de 2026 funciona, además, como una prueba práctica. La ciudad está comprobando cómo opera una temporada más larga con personal de seguridad y servicios activos. Para los residentes, significa una oportunidad adicional de acercarse al mar; para los negocios costeros, algunos días más de movimiento antes de la temporada baja.

Desde hace tiempo, gente del Ayuntamiento planteó la posibilidad de que la temporada de playas en el estado y la ciudad se alargue hasta principios de octubre. (Foto: John Minchillo/AP)

¿Qué playas seguirán abiertas hasta el 13 de septiembre?

Las playas están distribuidas entre Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island. En Brooklyn permanecen habilitadas Coney Island Beach, Brighton Beach y Manhattan Beach. En Queens, la extensión alcanza a Rockaway Beach, uno de los puntos costeros más conocidos de la ciudad.

En El Bronx, Orchard Beach, conocida como la “Riviera del Bronx”, también forma parte del programa. Staten Island concentra Cedar Grove Beach, Midland Beach, South Beach y Wolfe’s Pond Beach.

Todas son de acceso gratuito. Nueva York dispone de más de 14 millas de playas públicas, con perfiles distintos: Coney Island combina arena, paseo marítimo y atracciones; Brighton Beach destaca por su ambiente multicultural; Rockaway es popular entre surfistas, mientras algunas playas de Staten Island ofrecen una experiencia más tranquila.

Quienes planeen una visita deben respetar las banderas, la señalización y las instrucciones de los guardavidas. También se recomienda evitar el agua durante tormentas o con oleaje peligroso y vigilar constantemente a los niños. La ciudad aconseja revisar las condiciones de cada playa antes de trasladarse y utilizar Notify NYC para recibir alertas sobre cierres temporales relacionados con el clima o la calidad del agua.

La ampliación también llegó en un momento álgido para el turismo. Septiembre concentra eventos como el US Open, Broadway Week, Fashion Week y la Feast of San Gennaro. La posibilidad de sumar una jornada de playa puede cambiar los planes de los visitantes.

Una propuesta busca cambiar las reglas

Mientras esta extensión llega a su fin, en el Ayuntamiento avanza otra discusión que podría transformar el calendario de los próximos años. La Propuesta 262, presentada el 29 de enero de 2026 por el concejal Shekar Krishnan junto con 9 copatrocinadores, plantea modificar el Código Administrativo para extender de manera permanente la temporada de playas y piscinas.

El proyecto propone que la temporada comience el segundo sábado de mayo y termine el segundo domingo de octubre, en lugar del esquema actual vinculado al Día de los Caídos y al Labor Day. También extendería el horario diario de baño de 10 a 18 a 8 a 20 horas (ET) y establecería para las piscinas cubiertas una apertura diaria de 7 a 21 horas (ET).

La idea no es completamente nueva. Un proyecto similar presentado en 2024 no prosperó, en parte por las dificultades relacionadas con la escasez de socorristas. La versión actual contempla que el Departamento de Parques pueda acortar la temporada ante condiciones meteorológicas extremas o problemas de dotación de personal.

Por ahora, la Propuesta 262 continúa pendiente en la Comisión de Parques y Ocio del Ayuntamiento, sin una fecha de votación prevista. Si avanza, la semana adicional de 2026 podría dejar de ser una excepción y convertirse en el anticipo de una temporada de playas mucho más larga.

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