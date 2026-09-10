Luis de la Fuente pide el Balón de Oro para un futbolista español

A días de que se hiciera pública la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, Luis de la Fuente, entrenador de la selección española campeona del mundo en Estados Unidos, México y Canadá, marcó la cancha y avisó: “Un futbolista español debería ganar el Balón de Oro”.

“Siempre apuesto por el producto nacional, por la marca España. Somos top mundial en cuanto a formación, rendimiento y calidad”, explicó el entrenador, durante la presentación del partido de Nations League entre España y República Checa, que se disputará el próximo 3 de octubre en Oviedo.

En la misma línea, sobre la ausencia de Mikel Oyarzabal entre los nominados, bromeó: “Y a bote pronto diría que me falta Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos, el que tenía que apuntar los nombres se le cayó el papel al suelo y no lo metieron”.

Además, entre todos los españoles nominados, mencionó a Lamine Yamal como candidato: “Pienso que se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista. Si no es este año, será en el futuro, no creo que tarde demasiado en ganarlo. Lo estoy viendo muy bien en este inicio de curso y queremos disfrutarlo durante muchos años”.

?? Luis de la Fuente sobre el Balón de Oro



? "En mi opinión lo debería ganar un futbolista español"



? "A bote pronto a mi me falta en esa lista Mikel Oyarzabal"



? @pabloacebocope



? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/6KtpraGoo8 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 10, 2026

Habló del retiro de Marcos Llorente de la selección de España

El seleccionador también se refirió a la decisión de Marcos Llorente de retirarse de la selección española. De la Fuente explicó que el futbolista había hablado previamente con él y mostró su “absoluto respeto y agradecimiento” hacia el jugador, con quien aseguró mantener una “fantástica relación”.

Por último, De la Fuente volvió a defender que la final del Mundial 2030 se dispute en España. El seleccionador reconoció además que le encantaría dirigir a la selección en ese encuentro, dentro de un torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

El técnico también fue preguntado por Xavi Espart, importante en el inicio de curso en el equipo de Hansi Flick, y por el madridista Carlos Espí, dos jóvenes que están llamando la atención y que aspiran a entrar algún día en los planes de la absoluta. De la Fuente dejó abierta la puerta a ambos, aunque pidió paciencia.

“En el futuro seguro que estarán”, afirmó el seleccionador, que reclamó “respeto a una generación de futbolistas que lo han ganado absolutamente todos estos años”.

“No hace falta tener tanta prisa”, añadió De la Fuente, consciente de que España cuenta actualmente con una generación consolidada que sigue siendo la base de la selección.

Seguir leyendo:

Edson Álvarez rechaza acusaciones de supuesto secuestro: “Me son completamente ajenos”

Futbolista inglés Ovie Ejaria busca nuevo equipo en LinkedIn

Umtiti cuestiona candidatura de Julián Quiñones al Balón de Oro: “Pensé que era una broma”