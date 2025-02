Pasajero murió atropellado por el Metro de Nueva York en Queens

Un hombre murió atropellado por un tren de la línea 7 en una estación en Queens del Metro de Nueva York, lo que provocó además enormes retrasos en la hora pico ayer al comenzar el día.

La víctima no identificada ya estaba en las vías cuando el tren se estrelló contra él en la estación de Junction Blvd. en Roosevelt Ave. aproximadamente a las 7:45 a.m. del viernes. El hombre fue declarado muerto en el lugar. La policía no sospechaba ningún delito en este caso, destacó Daily News.

Los trenes fueron desviados alrededor de la estación, lo que provocó enormes retrasos en la hora pico e incluso horas después en ambas direcciones a lo largo de toda la línea 7, dijeron los funcionarios de la MTA.

La violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como la indigencia, la inmigración ilegal y el abuso de sustancias, comentó CNN.

El mes pasado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció un refuerzo policial incluso dentro de los vagones del Metro para combatir el crimen en las noches.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según la última encuesta semestral de la MTA. En 2023 se estimó que unos 3,400 desamparados estaban morando en vagones y estaciones. En octubre de 2024 la alcaldía de NYC anunció nuevas medidas para lidiar con los desamparados. Al mismo tiempo MTA enfrenta pérdidas millonarias por la cada vez mayor cifra de usuarios que acceden sin pagar al Metro y buses.

En diciembre un hombre prendió fuego al azar a Debrina Kawam, de 57 años, causando su muerte en un tren de la línea F en Coney Island. En enero otro pirómano intentó quemar a un pasajero que dormía en un vagón del Metro, además de iniciar otros fuegos alrededor de la ciudad.