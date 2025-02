Trump exige $20,000 millones a CBS en demanda por “favorecer” a Kamala Harris

El presidente estadounidense Donald Trump modificó la denuncia presentada contra la cadena CBS por el supuesto apoyo a su rival en las pasadas elecciones, la demócrata Kamala Harris, y duplicó la cantidad que le reclama hasta los $20,000 millones de dólares. Así lo informó el medio especializado en cine y televisión Variety.

El líder republicano había presentado su primera demanda civil en octubre ante un tribunal de Texas alegando que la edición de la entrevista a Harris en el programa 60 Minutes favorecía a la entonces vicepresidenta demócrata a pocos días de los comicios del 5 de noviembre.

En concreto, se denunció que CBS emitió diferentes respuestas a una misma pregunta en 60 Minutes y en un extracto previo para el programa Face the Nation de manera manipuladora, a lo que el medio respondió que la acción legal no tiene base.

Este viernes por la noche, según Variety, Trump modificó esa querella para añadir que resultó perjudicado como competidor en la industria informativa en su calidad de propietario de la red social Truth Social.

La demanda enmendada incluye a Paramount Global, empresa matriz de CBS y en cuyo servicio de streaming Paramount+ se emitió esa entrevista. Según Variety, la compañía estaría considerando un potencial acuerdo con el magnate.

En la nota de los abogados de la cadena mencionada por ese medio, no obstante, CBS destaca que las dos cláusulas en las que se basa Trump se aplican solo a los mensajes comerciales y no a los discursos políticos, por lo que de nuevo insiste en que no hay argumentos de peso que sustenten su queja.

