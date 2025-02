Estos son los 10 hobbies para prevenir la soledad en la vejez

Para muchos, la soledad puede resultar algo negativo y generalmente comienza a aparecer con mayor frecuencia al pasar los años, sin embargo, existen técnicas para que los adultos mayores se mantengan mentalmente activos.

La soledad en la vejez es descrita como un sentimiento que puede afectar a la salud física, mental y emocional en esta etapa de la vida, bien sea por la pérdida de seres queridos, culminar la vida o el alejamiento de familiares y amigos.

Sin embargo, existen ciertas actividades recomendadas por psicólogos y expertos en el tema que permiten mantener a margen la soledad, compartir, despejar la mente y mantener una buena salud física y mental en la vejez.

Una de las claves es conseguir una actividad que vaya acorde con las necesidades individuales, que generen alegría, que conecten con lo que se quiere y tengan un sentido y propósito, bien sea una actividad recreativa, social o mentalmente estimulante.

10 hobbies para sortear la soledad en la vejez:

Unirse a un club social: Ser sociable es parte del ser humano y estar en contacto con grupos de personas es sinónimo de alejarse de la soledad, es por ello que se recomienda ser parte de un club, bien sea de lectura, caminatas o conversatorios para mitigar la soledad y tener interacción social, incluso se pueden formar amistades duraderas.

Aprender un nuevo idioma: Este puede verse como un reto en una edad avanzada, pero salir de la zona de confort puede resultar divertido, además de ayudar a conectar con otras personas en diferentes partes del mundo y por qué no, conocer otras culturas.

Llevar un diario: Escribir las cosas, en medio de la soledad, puede ser de gran ayuda para desahogarse, permite procesar emociones, reconocer patrones y aclarar diferentes situaciones que pueden atravesar y tener la claridad para buscarles una solución.

Ser voluntario para una causa de interés: Animales, niños, personas mayores, esta actividad permite conocer que todavía hay algo para aportar a la sociedad, y también recibir una satisfacción adicional, teniendo contacto con otras personas y sentir que se puede apoyar a alguien que lo necesita.

Pasar tiempo a solas: Sentirse cómodos con la presencia de uno mismo es fundamental para sortear la soledad, muchas personas intentan evitar la soledad por temor a estar solos, lo que lleva a un mayor aislamiento. Así que tomar la decisión de pasar tiempo a solas permite conectar con su yo interior, es importante elegir pasar un momento a solas.

Bailar para la mente y el cuerpo: Bailoterapia, baile de salón o una clase informal es una de las actividades más efectivas para dejar a un lado la soledad en la vejez, ayuda a mantener el cuerpo activo y también en el desenvolvimiento social, lo que se traduce en una práctica terapéutica, sin necesidad de ser un bailarín profesional.

Adoptar una mascota: Para tener compañía y sentirse querido una de las mejores técnicas es tener una mascota de compañía, permiten despejar la mente, tener actividad en casa y estar con alguien que siempre está feliz y disfruta de lo que le ofreces, no importa si es un perro, un gato, un pájaro e incluso un conejo.

Reconectar con viejos amigos: En la vejez hay momentos en los que se puede pensar que no le importas a nadie, pero no es así, las ocupaciones individuales hacen que el tiempo de compartir se acorte, pero bien se puede llamar a un viejo amigo, enviar un mensaje a un ser querido con el que casi no hay contacto y buscar la manera de mantenerse comunicados.

Reconocer el aburrimiento: Muchos creen que el aburrimiento es algo negativo que se debe evitar a toda costa, pero también ayuda a tener momentos de tranquilidad en casa, con una película, las redes sociales o cualquier actividad que no requiere mayor esfuerzo, una práctica que ayuda a no pensar en la soledad.

Cultivar algo: Sentir que hay algo que depende de ti, te ayuda a mantener ocupado, darle cuidado a una planta y verla crecer, da un poco de sentido a la vida, sin creer que era lo que se necesitaba, incluso en la vejez.

Cualquiera de estas actividades, bien sean varias o una en particular ayuda a mantenerse activo, compartir y conectar con otras personas, solo hay que dar el primer paso y ver que la soledad y la vejez no tienen que ser negativas o motivo de tristeza.