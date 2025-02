Irán afirmó que no negociará bajo presión de EE.UU. porque es señal de debilidad

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, afirmó que su país no negociará bajo la “política de máxima presión” de Estados Unidos y señaló que dialogar en una posición de debilidad sería una forma de rendición. El líder supremo iraní, el ayatola Ali Jamenei, instó al gobierno a rechazar una negociación con Estados Unidos, a cuyo gobierno calificó de “imprudente”.

“El levantamiento de las sanciones requiere negociaciones, pero no bajo una política de máxima presión. Las negociaciones no pueden llevarse a cabo desde una posición de debilidad, porque entonces ya no se llamarían negociaciones, sino una forma de rendición”, afirmó Araqchi en un seminario sobre la industria de metanol en Teherán, según informó la agencia IRNA.

Así, el máximo diplomático iraní hizo referencia al memorando firmado el martes pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que reimpone la “máxima presión” sobre Teherán, una política que fue aplicada también durante su primer mandato (2016-2020) contra el país persa.

“No es inteligente, no es sabio y no es honorable”

Araqchí indicó que “es necesario frustrar a los sancionadores” y enfatizó que la misión de “neutralizar las sanciones es una tarea pública”.

Estas declaraciones del ministro iraní de Exteriores llegaron un día después de que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, rechazara una posible negociación con EE.UU. El dirigente, que tiene la última palabra cuando de cuestiones estratégicas se trata, justificó su postura en la “experiencia” de otros acuerdos con Washington que no fueron respetados.

Al recordar la salida de Trump en 2018 del acuerdo nuclear firmado entre Irán y las potencias mundiales tres años antes, Jamenei aseveró que “negociar con un gobierno así no es sabio, no es inteligente y no es honorable”.

“Podemos construir un país independiente”

Tras estas afirmaciones, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, que anteriormente había prometido negociar para levantar las sanciones que afectan a la economía del país, cambió de discurso y restó importancia al embargo estadounidense.

“Podemos construir un país independiente, libre y sin necesidad de lo que ellos piensan, que si nos embargan moriremos de hambre. Si hay voluntad, podemos lograrlo”, afirmó la mañana de este sábado.

