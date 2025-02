Sergio Ramos fue presentado en Rayados y aseguró que no llegó a México “a pasear”

El defensa español Sergio Ramos fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de los Rayados de Monterrey, marcando uno de los fichajes más destacados en la historia del fútbol mexicano. La bienvenida incluyó un emotivo desfile de caballos, un gesto pensado para conectar con la pasión del jugador por los equinos.

“Esta sí no me la esperaba”, expresó Ramos al ver entrar a la cancha a una cuadrilla de caballos, uno de ellos montado por ‘Monty’, la mascota del club regiomontano. Durante el evento, se mostraron mensajes de figuras destacadas como Jorge Valdano, Julen Lopetegui y Rafael Márquez, quienes resaltaron su liderazgo y compromiso.

En conferencia de prensa previa, Ramos dejó claro que llega a Monterrey con ambiciones claras. “No vengo a pasear a México. Soy una persona que no se cansa de ganar en el fútbol y no vive del pasado. No vengo a poner en una bandera lo que gané. Busco trofeos y oportunidades nuevas”, afirmó.

El campeón mundial en Sudáfrica 2010 y cuatro veces ganador de la Champions League. destacó que, a pesar de recibir numerosas ofertas, solo Monterrey reunió los requisitos que buscaba. “Es un club con valores, con una ambición de ser el más grande. También está la posibilidad de jugar en varias competiciones”, explicó, en referencia a la Liga MX, la Copa de Campeones de Concacaf y el Mundial de Clubes.

“Me gusta hablar dentro del terreno”

Sergio Ramos llega con el reto de fortalecer la defensa del equipo regiomontano, una de sus debilidades en el torneo Clausura, donde han recibido diez goles en seis partidos. El jugador se mostró consciente de las expectativas: “No quiero que me echen toda la presión, pero seguramente serán un plus mi aportación, mi experiencia y lo que pueda ayudar”.

El español también subrayó su compromiso absoluto: “Mantengo mi lealtad al fútbol. No sé vivir de otra manera que invirtiendo las 24 horas del día. Más que hablar fuera (del terreno de juego), me gusta hablar dentro”.

Ramos, quien jugará con el dorsal 93 en honor al minuto en el que marcó el icónico gol del empate en la final de la Liga de Campeones de 2014, aseguró que necesitará entre dos y tres semanas para adaptarse al equipo y trabajar bajo las directrices del entrenador argentino Martín Demichelis.

El presidente del club, José Antonio Noriega, resaltó las cualidades de Ramos tanto dentro como fuera del campo, destacando su versatilidad para tocar guitarra, piano y pintar. La directiva confía en que el español será una figura clave para liderar a los Rayados hacia nuevos triunfos.

