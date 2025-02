Antoine Griezmann quiere trabajar con la NFL cuando se retire del fútbol

A sus 33 años, Antoine Griezmann es consciente de que su retiro del fútbol está más cerca de lo que parece. El delantero francés es un ávido fan de la NFL y el pasado domingo por la noche dijo presente en el Caesars Superdome de Nueva Orleans para ver la final del Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

La estrella gala jugó el sábado el derbi de la capital en LaLiga entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Horas más tarde, estaba en Estados Unidos junto a su compañero, el mediocampista español Koke.

A Griezmann lo captaron todas las cámaras posibles. Desde fans, hasta las principales televisoras. En charla con FOX Deportes México, el atacante fue cuestionado sobre el futuro relacionado a la NFL tras su retiro.

“¿Hay posibilidad que después de que dejes el fútbol se te pueda ver de pateador?”, preguntó el reportero. Griezmann, enamorado de los Chiefs y luciendo una playera de Mahomes, descartó esta posibilidad. Aunque dejó en claro, sin especificar función alguna, que le gustaría trabajar con la NFL.

“No sé si de pateador porque no tengo mucha potencia, pero me gustaría hacer algo alrededor de la NFL”, comentó. Posteriormente, Griezmann confesó que si no hubiese jugador soccer, le habría encantado dedicarse al fútbol americano y ser receptor. ¿La razón? Celebrar con bailecito.

Saludo a México y a Carlos Vela

Entrando al Caesars Superdome de Nueva Orleans, Griezmann fue captado por las cámaras de la cadena ESPN. “Ya estamos aquí para disfrutar”, dijo antes de ver como su equipo perdió 40-22.

Seguidamente, envío un saludo a los hinchas mexicanos y a su amigo y excompañero en la Real Sociedad, Carlos Vela. “Un saludito a todos los mexicanos (…) a Carlitos siempre”.

Antoine Griezmann y su afición por Kansas City Chiefs y la NFL

Antoine Griezmann no solo es reconocido por su talento, sino por su gran afición a la NFL y los Kansas City Chiefs. El jugador del Atlético de Madrid ha expresado en varias ocasiones su admiración por el quarterback Patrick Mahomes.

Además, ha asistido a varios partidos de la NFL en Estados Unidos. Incluso llegó a hacer ‘lobby’ hace unos meses para llevar un encuentro al estado del Atlético de Madrid. Aunque finalmente se lo adjudicaron al Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Su vinculación con este deporte ha sido tal que la NFL lo anunció como anfitrión del programa ‘NFL’s Grizi Huddle’ que salió a finales de 2023. Específicamente para una emisión en idioma español de Mundo NFL que se transmitirá a través de YouTube.

“Soy un gran fanático de la NFL, por lo que poder asociarme con esta liga en un nuevo programa para otros fanáticos del fútbol americano de habla hispana es un sueño hecho realidad”, señaló en su momento.

Griezmann también ha comentado partidos de la NFL para la televisión española; ha participado en eventos promocionales de la NFL en España y es amigo de varios jugadores de la NFL, como el receptor de los San Francisco 49ers, Deebo Samuel.



