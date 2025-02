La canción “Not Like Us”, la rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake

Kendrick Lamar y Drake son dos raperos con gran éxito en la industria, sin embargo, desde hace un tiempo tienen una relación de enemistad, que se sigue intensificando con el paso de los años.

Lamar empezó por todo lo alto el 2025, conquistando algunos premios Grammy y también, uno de los mayores deseos de todo cantante se le hizo realidad, cantar en el medio tiempo del Super Bowl este 9 de febrero.

Uno de los Grammys con los que se alzó el rapero fue a canción y grabación del año por su tema “Not Like Us”, una de las canciones icónicas en la batalla viral con Drake, y fue parte del show en esta nueva edición del Super Bowl.

Este tema de Lamar aviva la polémica porque en sus frases se encuentra la palabra “pedófilo”, aunque no la mencionó durante el espectáculo y el público lo acompañó coreando la línea “A Minor”, una de las más famosas del rapero.

Muchos se preguntaban si Drake asistiría al Super Bowl, teniendo en cuenta que su rival sería el encargado de animar el segundo tiempo del espectáculo de NFL, sin embargo, se conoció que el rapero se encontraba en Melbourne, Australia, para un concierto.

Rivalidad entre Drake y Lamar

Le pelea se ha avivado con los años, pese a que al principio, Drake fue uno de los primeros en apoyar la carrera de Lamar, incluso tienen un canción juntos, pero de repente, todo tomó un rumbo distinto cuando ambos comenzaron a lanzarse indirectas en sus temas.

Todo comenzó en 2013, cuando Lamar y Drake comenzaron a ofenderse con sus canciones, simplemente algo leve, pero que con el tiempo se fue incrementando hasta que la rivalidad entre ambos se intensificó, llegando a varias de sus canciones.

En 2023 la polémica entre los raperos tomó un tono más oscuro, cuando Drake estrenó el tema “‘First Person Shooter’ junto a J. Cole, donde hacían referencia a que Lamar estaba por debajo de ellos en la lista de los mejores raperos del mundo, pero Kendrick no se quedó atrás y en respuesta lanzó “Like That”, una colaboración con Future y Metro Boomin, en la que desafiaba a los llamados “Tres Grandes” del hip-hop.

Hasta el momento, todo parecía tranquilo, la situación se intensificó cuando Drake llegó con “Push Up”, acusando a Lamar de imitar su estilo y de vender su esencia al colaborar con Taylor Switf en “Bad Blood”.

En el tema “Push Ups” Drake acusó a Lamar de robarse sus canciones, pero Lamar no se quedó sin responder y lanzó el tema “Euphoria”, donde acusó a Drake de ser un racista y le advierte poner punto final a la pelea para no comenzar a ventilar algunas verdades.

Segudi de esto, Lamar publicó “Meet the Graham”, donde acusa a Drake de supuestamente tener gusto por las mujeres menores de edad y asegura que el rapero tiene otra hija no reconocida. A este tema le siguió, solo seis horas después, “Not Like US”, consagrándose como el ganador del beef.

Esta última canción incurrió en una disputa legal entre Lamar y Drake junto a la disquera de ambos por presunta difamación y acoso, Drake alegó que la canción afectó su seguridad y bienestar.