Serena Williams se roba el show con sus pasos prohibidos en el Super Bowl

El espectáculo del descanso de la Super Bowl es uno de los eventos musicales más esperados del año en Estados Unidos, aprovechando una de las audiencias más numerosas en la televisión nacional para una actuación por parte de un reconocido artista.

Kendrick Lamar subió al escenario para encabezar el espectáculo de medio tiempo de Apple Music y fue acompañado por la tenista Serena Williams, máxima ganadora de Grand Slams.

La leyenda del tenis Serena Williams también tuvo un cameo en la presentación de “Not Like Us”. Williams y Lamar comparten la misma ciudad natal, Compton, California.

Sólo unos segundos en pantalla fueron suficientes para que la tenista animara a los presentes en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. Fue durante la canción Not Like Us que Serena apareció en el escenario de Lamar con un baile C-Walk, el que para muchos estuvo lleno de polémica por su connotación histórica, ya que era usado por pandillas.

Para otros era sólo una forma de fusionar arte con el ritmo mientras ella se divertía; y algunos más lo relacionaron con un mensaje directo a su ex, Drake, por la comentada tiradera que le hace Lamar precisamente en esa canción, en la que menciona a Serena y con lo que ella deja claro de qué lado está.

“¡Vamos Super Bowl! Morí un poco 💃🏿”, escribió Serena en sus redes sociales sobre su participación, para la que llevó un look de falda azul marino, plisada y con vuelo; además de playera blanca con cuello V y una chaqueta azul a la altura de la cintura. Un par de tenis celestes y calcetas blancas, además de un peinado de rizos alborotados pusieron el toque final.

La actuación de Lamar y la aparición de Williams recibieron elogios de algunos de sus mayores fanáticos en el mundo del deporte.

