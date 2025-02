Chef turco Salt Bae recuerda con arrepentimiento episodio polémico del Mundial de Qatar 2022

El famoso chef turco Salt Bae se hizo viral por saltar al campo en el Estadio Lusail en el Mundial de Qatar 2022. Casi tres años después, volvió a hablar sobre aquel episodio del cual dice se siente arrepentido.

En una entrevista con Arabian Business, Salt Bae declaró que se equivocó al bajar al campo y hacer lo que hizo y todo se generó debido al desconocimiento de la normativa.

“Amo el fútbol. Amo a Argentina. Pero esto fue un accidente. Fue un error mío. Antes, no conocía las reglas. Ahora, conozco las reglas. Si supiera las reglas, nunca habría tocado la Copa del Mundo”, dijo.

En 2022, el chef turco ofreció exactamente las mismas explicaciones en una entrevista para The Times. “Me encanta Argentina; He vivido allí. Fui a apoyarlos”, explicó en su momento.

“Muchos del equipo argentino han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial. No puedo hacer nada sobre la razón por la que estaba allí, pero nunca, nunca volvería a pisar la cancha de la Copa del Mundo”, puntualizó.

“No entré a la cancha con el propósito de hacer publicidad. Solo me apetecía. Entonces fue un poco una sorpresa. Había al menos otras 1.000 personas en el campo, pero cuando muestran el video, se dan cuenta de que solo soy yo”, explicó.

Lo que hizo Salt Bae en Qatar 2022

Salt Bae invadió el terreno de juego y participó en las distintas celebraciones de los jugadores Albicelestes como Lisandro Martínez, quien le negó la Copa; Ángel Di María, que lo observó con cara de pocos amigos, o Franco Armani, quien tuvo que dejarlo morder la medalla para una foto. Todas esas imágenes se hicieron virales, pero la que quizá más trascendió fue la del chef interrumpiendo a Lionel Messi para una selfie.

Fotografía de Nusret Gokce, centroderecha, conocido como el chef o Salt Bae, con el argentino Lionel Messi al final de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre Argentina y Francia en el Estadio Lusail en Lusail, Qatar, el domingo 18 de diciembre de 2022. Crédito: Hassan Ammar | AP

Ese episodio le costó a Salt Bae una sanción por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y no podrá disfrutar de ningún partido del próximo Mundial, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el reglamento, la Copa del Mundo solo pueden tocarla quienes integran el plantel ganador y los primeros mandatarios, algo que el turco no cumplió.

Nusret Gokce es propietario de una cadena de restaurantes de lujo especializado en carnes y saltó a la fama en 2017 por su elaborada y creativa forma de cortar y sazonar.



