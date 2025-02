La modesta vida del MVP: Jalen Hurts vive alquilado por $2,000 dólares

Los Philadelphia Eagles dieron un golpe sobre la mesa en el Super Bowl LIX y vencieron a los Kansas City Chiefs para quedarse con el campeonato de la NFL. El MVP del encuentro fue el joven quarterback Jalen Hurts, quien tomó venganza de hace dos años cuando cayeron ante el mismo rival.

Hurts fue drafteado en 2020 por los Eagles en segunda ronda y solo tres años después el quarterback llevó a la franquicia de Philadelphia al Super Bowl. El cual perderían ante los Kansas City Chiefs.

Sin embargo ese mismo año Hurts firmó una extensión con la franquicia por cinco temporadas y $250 millones de dólares. Un gran contrato en lo monetario, pero que no desviaría al quarterback de su estilo de vida.

Y es que Hurts se caracteriza por llevar una vida simple y sin lujos. Algo que se evidencia en cómo vive, pues el quarterback alquila un pequeño apartamento muy cerca del centro de entrenamiento del equipo. Por el cual paga apenas $2,000 dólares al mes, según un reporte del diario The Sun.

Jalen Hurts durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl.

Y es que cuando el quarterback llegó a Philadelphia en 2020 con apenas 22 años no necesitaba una gran casa o grandes lujos. Sin embargo cinco años después sigue viviendo en el mismo alquiler, pues se enfoca en jugar y no en los lujos.

“No compré una casa ni nada de eso cuando me reclutaron porque vivía yo solo. No necesitaba un lugar grande sólo para mí. Me alquilé un apartamento pequeño. Algo cómodo que me dure por el momento”, explicó hace algunos años en conferencia de prensa.

Jalen Hurts dio comodidad a su familia

A pesar de no comprar nada para él en Philadelphia y vivir modestamente en un pequeño apartamento. En su ciudad natal Houston sí que compró un par de propiedades para mantener cómoda a su familia cuando los visite en Texas.

Y es que Hurts adquirió cuatro casas en Texas. La primera de ellas en Humble por un valor de $215,000 dólares la cual puso a nombre de su padre. La segunda en su natal Houston y la puso a nombre de su madre.

Mientras que otras dos propiedades sí las colocó a su nombre cerca de su casa de la infancia en el mismo Houston y por las cuales se gastó $8 millones de dólares.

