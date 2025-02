Maya Henry, ex de Liam Payne, dio detalles de su ruptura y sus intentos por ayudarlo

Desde que Liam Payne perdió la vida el pasado 16 de octubre de 2024 tras caer de un balcón en un hotel de Argentina, Maya Henry, su exnovia y con la que estuvo comprometido en el pasado, guardó silencio para mantener la intimidad de su duelo. Sin embargo, en una entrevista con Rolling Stone la modelo se sinceró y contó cómo sobrellevó la pérdida y cuáles fueron los motivos que la llevaron a terminar su relación con el ex One Direction.

“Al principio fue el consumo de drogas y las adicciones lo que nos separó. Cualquiera que haya estado con un adicto entiende lo difícil que es eso. Si bien lo amaba profundamente, hizo cosas que me lastimaron de maneras que nunca comprenderé del todo y continuó lastimándome años después de que rompimos”, aseguró la joven de 25 años. “Bajo el efecto de las drogas, se convirtió en alguien irreconocible, tan diferente de su yo sobrio”, añadió.

Maya también subrayó que, a pesar del apoyo que le brindó, nunca logró que Liam abandonara sus adicciones.

“Seguía esperando que cada incidente fuera una llamada de atención para que buscara ayuda, pero nunca lo fue. Intenté estar ahí para él. Lo amaba tanto que me convencí de que podía arreglar las cosas”, explicó.

Hacia el final de su desgarrador testimonio, Maya confesó que nunca dejó de amar al Liam, sin embargo, tuvo que dejarlo debido a que su amor y sacrificios no fueron suficientes para cambiar la situación.

“El amor que di y los sacrificios que hice no fueron suficientes porque nunca podrían serlo. No solo estaba con el corazón roto. Me sentí defraudada, como tantas mujeres en mi posición lo estarían”, expresó.

“No se trataba de mí o de algo que hice. Se trataba de luchas más allá de mi control. Y al final tuve que elegirme a mí misma. Tuve que alejarme sin importar cuánto doliera, porque quedarme en su mundo significaba perderme a mí misma”, concluyó la modelo.

Cabe recordar que Maya Henry y Liam Payne tuvieron un romance de 2019 a 2022, luego de que el cantante terminara su relación con Cheryl Tweedy, madre de su único hijo, Bear Grey. Tan solo días antes de la muerte del artista, la modelo publicó un fuerte video en su cuenta de TikTok en el que lo acusaba de hostigamiento, violencia y de aprovecharse de sus admiradoras.

“Desde que rompimos, él hizo explotar mi teléfono. Siempre viene de diferentes números de teléfono, así que nunca sé de dónde va a venir (…) Él crea nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes por iMessage. Siempre es una nueva cuenta de iCloud. Cada vez que veo una nueva en mi teléfono, pienso: ‘Ah, aquí vamos de nuevo’”, relató Maya en el clip.

Asimismo, aseguró que Liam habría extorsionado a varias de sus fans para que le enviaran fotografías y videos íntimos. En ese sentido, hizo un llamado a sus seguidoras para que reflexionen sobre la defensa constante que hacían de él en redes sociales.

“Literalmente están defendiendo a alguien que no conocen. Yo conviví con él en una casa durante años y creo que lo conozco un poco mejor”. “Liam se aprovecha de los fans de One Direction porque siempre le serán leales y no lo delatarán”, afirmó.

