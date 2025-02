Novio de Niurka opina de su comportamiento en LCDLF All Stars

Niurka Marcos, conocida como la “mujer escándalo” por su personalidad explosiva y su tendencia a generar polémica donde quiera que va, está dejando a todos boquiabiertos con su comportamiento en ‘La Casa de los Famosos All Stars‘. La cubana, destacada por no morderse la lengua y decir las cosas tal cual las piensa, ha mostrado una faceta mucho más serena y tranquila dentro del reality show.

Durante años, Niurka ha sido sinónimo de controversia. Ya sea por sus declaraciones incendiarias, sus enfrentamientos públicos o su estilo de vida extravagante, la actriz y bailarina siempre ha sabido mantenerse en el ojo del huracán. Lejos de los dramas y las confrontaciones, Marcos ha optado por una postura más relajada y reflexiva, lo que ha llevado a muchos a preguntarse qué ha cambiado en ella.

Ante la ola de especulaciones, Bruno Espino, novio de Niurka, decidió abordar el tema a través de su cuenta de Instagram. El bailarín reconoció que ha recibido numerosos mensajes de seguidores de Niurka preguntándole “que por qué está así”, e incluso algunos han sugerido que su actitud se debe a que está enamorada.

Bruno, sin confirmar ni desmentir las teorías, compartió su perspectiva sobre el comportamiento de Niurka en el reality: “No, no es porque esté enamorada. Está enamorada, obviamente y está feliz, pero ella está jugando y ella sabe lo que hace y ya tiene experiencia de la vez pasada. No va a llegar directo a pelear cuando no es necesario. Poco a poquito, tranquilos“, dijo.

“Está tranquila, está divertida, está disfrutando, se está riendo muchísimo, está analizando. Poco a poco cada día ha ido avanzando y hemos visto que ya las pláticas se van tornando diferente, más en cuanto a estrategias. Fue una semana, apenas 6 días de introducción, entonces Niurka nos tiene que ir dosificando a la Niurka que queremos, poco a poquito. No podemos desesperarnos y de una tirar todas las cartas en la mesa y después, ¿qué va a quedar?“, añadió la pareja de ella.

Por su parte, los seguidores de Niurka han reaccionado de manera diversa a esta nueva faceta de la diva. Mientras algunos aplauden su madurez y su capacidad para adaptarse a las circunstancias, otros extrañan la energía explosiva y los momentos polémicos que la han caracterizado a lo largo de su carrera.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos le dice a Rey Grupero que su música es de “barrio”

· Niurka criticó el peso de Paty Navidad y causó revuelo

· Niurka insultó a Alicia Machado por no quererla en La Casa de los Famosos All Stars