Raúl de Molina ha sido despreciado por hablar español

Raúl de Molina alzó la voz para denunciar un preocupante episodio de discriminación que vivió junto a su esposa, Mily, durante un viaje a Nueva Orleans. A pesar de su fama y éxito, el conductor de ‘El Gordo y la Flaca’ no está exento de enfrentar el desprecio y la intolerancia que muchos hispanohablantes experimentan en el país.

En una reciente emisión del programa de Univision, Raúl compartió con Lili Estefan y el público esta experiencia que lo dejó impactado y consternado. Durante su estancia en un exclusivo establecimiento de Nueva Orleans, él y su esposa fueron víctimas de un acto de discriminación por el simple hecho de hablar en español.

“A mí me pasó en una ciudad grande y en el mejor hotel, en el Ritz Carlton de Nueva Orleans. Estaba sentado con mi esposa, desayunando y estamos hablando español. Y dos señores mayores, por no decirles viejos, porque lo que se merecen es que les diga viejos; se levantan, me miran con una cara insultados porque yo estaba hablando en español, me miran con desprecio, se levantan y se van“, dijo el presentador.

El relato de Molina ha generado una ola de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores y colegas. Muchos han compartido sus propias experiencias de discriminación en redes sociales, contando lo que les ha ocurrido para visibilizar el problema. Lili Estefan, compañera de Raúl en ‘El Gordo y la Flaca’, también expresó su indignación ante lo sucedido y respaldó a su colega.

Este episodio ha puesto sobre la mesa un tema que sigue siendo relevante en la sociedad estadounidense: la discriminación lingüística y cultural hacia la comunidad hispana. A pesar de los avances en materia de inclusión y diversidad, casos como el de Raúl de Molina demuestran que aún queda un largo camino por recorrer para erradicar este tipo de comportamientos.

De Molina continúa utilizando su plataforma para abogar por el respeto y la igualdad, recordándole a todos que el idioma no debería ser motivo de división, sino una celebración de la riqueza cultural que caracteriza a Estados Unidos. Su valentía al compartir esta experiencia ha inspirado a muchos y ha abierto un diálogo necesario sobre la importancia de combatir la discriminación en todas sus formas.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina confronta a Lili Estefan por su opinión sobre las deportaciones

· Raúl de Molina y Lili Estefan lamentan que alrededores de Times Square luzcan vacíos

· Raúl de Molina rechaza el contenido de ‘El Gordo y La Flaca’