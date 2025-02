Tom Cruise revela las escenas más peligrosas que filmó para “Mission Impossible 8”

El actor Tom Cruise volvió a desafiar los límites de la física en “Misión Imposible: The Final Reckoning”, la octava entrega de la saga que lo ha convertido en un verdadero ícono del cine de acción. Esta vez, el histrión de 62 años enfrentó desafíos que casi ponen en riesgo su vida.

En una de las acrobacias más espectaculares de la película, Cruise se enfrenta a una escena aérea colgado de un biplano a cientos de metros de altura donde experimenta velocidades extremas y condiciones que lo llevaron al límite de su resistencia física. La escena fue tan peligrosa que, según el propio Cruise, hubo momentos en los que se desmayó debido a la falta de oxígeno.

Durante una entrevista con la revista Empire, Cruise confesó: “Cuando sacas la cara yendo a más de 130 kilómetros por hora, no recibes oxígeno, así que tuve que aprender a respirar. Había veces que me desmayaba; era incapaz de volver a la cabina”, relató.

No obstante, esta no es la única escena en la que el actor se enfrenta al peligro. En otra secuencia clave, Cruise se sumerge en un tanque de agua de 8,5 millones de litros dentro de una estructura diseñada para ofrecer una experiencia visual impactante para el espectador.

Para realizar la toma, Tom utilizó un traje y una máscara especialmente diseñados para permitirle respirar bajo el agua, pero solo por un tiempo limitado de unos diez minutos. En este ambiente tan extremo, el actor debió lidiar con los efectos del dióxido de carbono acumulado en su cuerpo, lo que complicó aún más la hazaña.

“En esas situaciones estás respirando tu propio dióxido de carbono, que se acumula en el cuerpo y afecta a los músculos. Tienes que superar todo eso mientras lo haces y, al mismo tiempo, estar presente en la situación”, compartió.

El director de la película, Christopher McQuarrie, describió el rodaje de estas escenas como un auténtico desafío y una nueva prueba de resistencia para Cruise

“Hay escenas de riesgo en el film que son capaces de destrozarnos el cerebro”, comentó McQuarrie, subrayando que la pasión y el compromiso del actor con el realismo en la acción han sido un pilar fundamental de esta producción.

La magnitud de estas secuencias se ve reflejada en el presupuesto de la película. Según informó The Hollywood Reporter, la esperada octava entrega de la saga habría contado con un presupuesto cercano a los $400 millones de dólares, convirtiendo a “Misión Imposible: The Final Reckoning” en la producción más cara de la franquicia. Este alto costo no solo se debe a las ambiciosas secuencias de acción, sino también a los retrasos en la filmación a lo largo del rodaje.

Con el estreno de “Misión Imposible: The Final Reckoning” programado para mayo, los fanáticos de la franquicia pueden esperar una de las entregas más espectaculares de la saga.

