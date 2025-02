Yuri explota contra quienes atacan a Ángela Aguilar

Yuri ha demostrado una vez más su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente en una industria que constantemente evoluciona. La cantante ha sabido adaptarse a los cambios, colaborar con nuevas generaciones de artistas y explorar diversos géneros musicales.

Esta vez, decidió darle un giro inesperado a uno de sus clásicos más emblemáticos, “La maldita primavera”, lanzando una versión en colaboración con Ángela Aguilar. El dueto, que combina la poderosa voz de Yuri con el talento de la esposa de Christian Nodal, ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores de ambas artistas.

La nueva versión mantiene la esencia melancólica y apasionada del tema original, pero con un toque moderno y un arraigo profundo a los sonidos tradicionales de México. Sin embargo, no todo ha sido celebración. La colaboración ha generado una ola de críticas hacia Aguilar, quien ha estado envuelta en polémicas debido a su matrimonio con Nodal.

Ángela, de 21 años, ha sido señalada en redes sociales como la “tercera en discordia” en la relación que Nodal mantenía con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti. Aunque tanto Aguilar como Christian han negado estas acusaciones, los ataques hacia la joven intérprete no han cesado. Esta situación ha llevado a Yuri a salir en defensa de su compañera de dueto, destacando su talento.

“Es una niña que va para arriba; es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida, yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’, perdóname, no, cero. Para mí es un honor cantar con ella, a la pobre Ángela me la traen pero de un hilo. Ahora ya vi que si no ha pagado dos vestuarios. Y yo dije ‘¡ay, ya déjenla en paz!’. Mañana que si ya tiene los calzones volteados, ¡ay pobrecita, ya déjenla en paz!“, expresó a Ventaneando Yuri.

A pesar de las críticas, el dueto ha logrado captar la atención del público y de la industria musical. La versión de “La maldita primavera” en regional mexicano ha sido elogiada por su calidad vocal y su capacidad para fusionar dos épocas y estilos distintos. Para Yuri, esta colaboración representa una forma de mantenerse relevante y conectada con las nuevas audiencias, mientras que para Ángela, es una oportunidad para consolidarse.

