Cubano William Scull va por Canelo Álvarez: “Quiero ganar la pelea, dar una gran guerra”

La confirmación pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), William Scull, sigue dando de qué hablar. Ahora, el cubano ha salido al paso para hablar de la pelea, y expresar que aunque le importe el dinero sus ganas de triunfar están por encima de todo.

En declaraciones para El Nuevo Herald, Scull habló sobre la oportunidad única de pelear contra un histórico como Canelo Álvarez, pero todo su panorama lo enfoca en tratar de salir airoso del enfrentamiento ante el mexicano y no necesariamente en las millonarias ganancias que le va a dejar la bolsa del combate independientemente si gana o pierde.

Incluso, se aventuró a decir que quiere convertirse en el mejor libra por libra adueñándose del resto de los cinturones.

“La bolsa es obvio que la necesito para mí y mi familia. Me sacrifico para eso. Pero no miro tanto la bolsa. Quiero ganar la pelea, dar una gran guerra. Para que vean que William Scull siempre pudo. Después de esa pelea quiero todos los cinturones. Quiero seguir haciendo historia”, dijo.

El pugilista también contó todo lo que sintió cuando le anunciaron la noticia de que iba a pelear con Canelo Álvarez, esto más de un año después que el Tapatío declinara el combate ante Scull y perdiera su cinturón de la FIB.

“Cuando me confirmaron la noticia (de la pelea con Canelo Álvarez) no pude dormir más. Me levantaron a las seis de la mañana y no pude dormir más. Era algo que estábamos esperando después de tantos años. En el momento te llegan muchas cosas a la cabeza de todo lo que pasaste y lo que has logrado. Ha sido un shock y todavía me estoy recuperando, pero ya me estoy concentrando”, añadió Scull.

El combate entre Scull y Canelo Álvarez está pactado para el próximo 3 de mayo en Riad, como parte de la primera de las cuatro peleas que firmó Saúl con el jeque Turki Alalshikh en Arabia Saudita.

Sigue leyendo: