Estafas románticas en San Valentín: Cómo protegerte de los fraudes amorosos en línea

San Valentín es una fecha especial para celebrar el amor y las conexiones emocionales. Sin embargo, también es una oportunidad para los estafadores que buscan aprovecharse de personas solteras en busca de pareja.

En los últimos años, las estafas románticas en línea han aumentado drásticamente, impulsadas por la accesibilidad tecnológica y el uso de inteligencia artificial.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), en 2023, las víctimas de estafas románticas perdieron aproximadamente $1,140 millones de dólares debido a engaños en aplicaciones de citas y redes sociales.

Ante esta preocupante cifra, es fundamental conocer las tácticas utilizadas por los estafadores y cómo protegerse de ellos.

¿Cómo operan los estafadores románticos?

Los estafadores románticos suelen crear perfiles falsos en aplicaciones de citas y redes sociales para atraer a sus víctimas. Una vez que logran establecer una conexión emocional, desarrollan una relación de confianza antes de solicitar dinero.

Las excusas más comunes incluyen:

* Emergencias médicas inesperadas.

* Problemas financieros urgentes.

* Necesidad de dinero para visitar a la víctima.

* Inversiones fraudulentas con promesas de altos rendimientos.

Estas tácticas están diseñadas para manipular emocionalmente a la persona y hacerla actuar sin pensar en las consecuencias.

Los estafadores son muy hábiles para descubrir los puntos débiles de quienes en están en búsqueda de una pareja por internet. (Foto: Shutterstock)

Señales de alerta de una estafa romántica

Si estás en una búsqueda amorosa en línea, presta atención a estas señales de alerta para evitar ser víctima de una estafa:

1) Desconfía de los perfiles sospechosos: Si la persona tiene pocas fotos, información vaga o parece demasiado perfecta, podría tratarse de un perfil falso. También es una mala señal si evitan hacer videollamadas o se niegan a reunirse en persona sin razones válidas.

2) Historias dramáticas y urgentes: Los estafadores suelen compartir relatos desgarradores para generar empatía y convencerte de que necesitan ayuda financiera. Pueden alegar enfermedades graves, accidentes o problemas legales para presionarte emocionalmente.

3) Peticiones de dinero: Si alguien que acabas de conocer en línea te pide dinero, es una gran bandera roja. Evita enviar fondos, sin importar cuán convincente sea su historia. Los estafadores prefieren métodos de pago irreversibles como transferencias bancarias, criptomonedas y tarjetas de regalo.

4) Promesas de amor rápidas y exageradas: Si la persona declara su amor en pocos días o semanas, ten cuidado. Los estafadores suelen acelerar las relaciones para manipular a sus víctimas antes de pedir dinero.

5) Evitan reunirse en persona: Si constantemente ponen excusas para no verte, es probable que estén ocultando su verdadera identidad. Muchas veces, los estafadores afirman estar en el extranjero por trabajo o en una situación que les impide viajar.

Cómo protegerte de las estafas románticas en línea

Para evitar caer en un fraude amoroso, sigue estas recomendaciones:

* Verifica la identidad de la persona: Usa búsquedas inversas de imágenes en Google para comprobar si sus fotos han sido utilizadas en otros perfiles falsos.

* Mantén la conversación dentro de la aplicación: Evita mover la comunicación a plataformas menos seguras como WhatsApp o Telegram.

* No compartas información personal: No reveles datos financieros, dirección o información privada con alguien que no has conocido en persona.

* Consulta con amigos o familiares: Si sospechas que alguien está tratando de estafarte, busca una segunda opinión.

* Denuncia perfiles sospechosos: Reporta cuentas fraudulentas en las aplicaciones de citas y redes sociales para prevenir que más personas sean víctimas.

Recursos para reportar estafas románticas

Si has sido víctima de una estafa romántica o sospechas de una actividad fraudulenta, puedes reportarlo a las siguientes entidades:

* Comisión Federal de Comercio (FTC): www.reportfraud.ftc.gov

* FBI – Internet Crime Complaint Center (IC3): www.ic3.gov

* Plataformas de citas: La mayoría de las aplicaciones tienen opciones para reportar perfiles sospechosos.

Si tienes dudas sobre alguien que has conocido en línea, confía en tu intuición y no dudes en buscar ayuda. Proteger tu corazón también significa proteger tu bienestar financiero.

Sigue leyendo:

* WhatsApp activa el ‘Modo Love’ para San Valentín: cómo personalizar la app con IA

* 7 de películas para que disfrutes el Día de San Valentín

* Día de San Valentín: ¿Es febrero el peor momento para terminar una relación?