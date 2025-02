Kodai Senga afirma estar listo para la temporada 2025 con los Mets

La temporada 2024 de Kodai Senga no fue para nada positiva. El japonés estuvo lesionado casi toda la zafra y apenas pudo tener una salida en temporada regular en la que dejó efectividad de 3.38, con 9 ponches en 5.1 innings de labor.

Sin embargo, y ahora completamente sano, el derecho quiere pasar la página y afrontar la temporada 2025 desde el inicio con la novena neoyorquina. Para la que probablemente sea el as en la rotación para esta campaña.

Recientemente los Mets iniciaron los Spring Training y Senga estuvo presente en los campos de entrenamiento. Desde ahí dio declaraciones a la prensa y comentó cómo se siente físicamente a poco menos de 50 días para el inicio de la temporada.

“Me siento listo para lanzar en ese momento”, dijo tajante Senga. “Al mismo tiempo no haber lanzado toda la temporada pasada me hace sentir diferente en este Spring Training. Así que este año espero estar saludable y lanzar muchas entradas para que podamos llegar lejos en la postemporada”, remató el lanzador japonés.

Kodai Senga apenas lanzó 5.1 innings en temporada regular en 2024 con los Mets. Crédito: AP

Incluso Senga afirmó que no le preocupa la lesión que lo dejó fuera casi toda la temporada en 2024. Pues ahora se enfoca en lo que viene. “No estoy preocupado en absoluto, sólo necesito ir aumentando mi ritmo poco a poco y superar los entrenamientos de primavera sano, y terminar el año sano”, comentó.

“Esta temporada baja ha sido realmente excelente en términos de evaluar qué tipos de movimientos necesito y no necesito, y he podido trabajar en eso. Y me siento muy bien hasta este punto, y como dije antes, solo necesito aumentar la intensidad lentamente”, resaltó.

Probablemente Senga sea el elegido por Carlos Mendoza para lanzar en el Día Inaugural con los Mets. Pues si el japonés está al 100% es el indudable as de la rotación del equipo de Queens.

Acompañando a Senga en la rotación de los Mets para 2025 también están Sean Manaea , Clay Holmes , David Peterson y Frankie Montas. Con candidatos para el sexto puesto de titular incluyendo a Griffin Canning , Paul Blackburn y Tylor Megill.

Sigue leyendo:

Francisco Álvarez traza el objetivo de los Mets para 2025: “Ganar la Serie Mundial”

Manager de los New York Mets muestra su alegría por el regreso de Pete Alonso

El poderoso line up de los Mets para la temporada 2025